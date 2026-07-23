Forma-1 - A 41. Nagydíj a Körmagyaron

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 23. 09:03

Mindössze 19 éves az az olasz pilóta, aki vezeti az idei Forma-1-es versenyzést. Őt, a Mercedes istálló tagját tartják esélyesnek a Körmagyaron most vasárnap tartandó 41. Nagydíj futamában.

A hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíjon folytathatja a világbajnoki cím felé vezető útját Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves versenyzője, aki mogyoródi sikerrel tovább növelheti az előnyét az összetett élén a nagyjából egy hónapos nyári szünet idejére.

A fiatal olasz pilóta kirobbanó formában kezdte az idényt és az is hamar kiderült, hogy a szabályváltoztatások nyomán módosult versenyautóhoz ő tud a legjobban alkalmazkodni a mezőny tagjai közül. Az ausztráliai nyitófutamot ugyan még csapattársa, a szezon előtt vb-esélyesnek kikiáltott brit George Russell nyerte, ezután viszont

Antonelli sorozatban öt sikert aratott,

Kína, Japán, Miami és Kanada után a nagy hagyományokkal rendelkező Monacói Nagydíjon sem talált legyőzőre.

Barcelonában és Nagy-Britanniában műszaki hiba hátráltatta a Mercedes ifjú versenyzőjét, aki közben Ausztriában azért begyűjtött egy harmadik helyet, így üldözői kevesebb pontot tudtak faragni a hátrányukból. Múlt vasárnap aztán folytatódott az Antonelli-show, Belgiumban ugyanis hiába dolgozott ki jó stratégiát a Ferrari és a monacói Charles Leclerc, a hajrához közeledve a mezőny legjobb autójának számító Mercedes tempófölényét kihasználva

Antonelli az élre tört és nem is hibázott

a leintésig.

Ezek után utazott el a száguldó cirkusz a Hungaroringre, amely a két szakaszban végrehajtott felújítást követően már teljes pompában fogadja a versenyzőket, csapatokat, szurkolókat. Antonelli a nyári szünetet biztosan az összetett élén tölti, előnye ugyanis 45 pont a hétszeres világbajnok, 41 éves brit Lewis Hamilton (Ferrari) és 50 - azaz két futamgyőzelemnyi - Russell előtt. Mivel a Magyar Nagydíjon legfeljebb 25 pont szerezhető, a fiatal olaszt a mogyoródi hétvége után még biztosan senki nem fogja utolérni, ugyanakkor egy újabb sikerrel Antonelli még tovább duzzaszthatja előnyét a közvetlen üldözőkkel szemben.

A szezonban eddig történtek alapján a Mercedes győzelmére a legnagyobb veszélyt a Ferrari jelentheti, Hamilton ugyanis szemmel láthatóan beilleszkedett a maranellói istállónál, és a csapattagok is egyre inkább hallgatnak a rutinos britre, aki valamivel több mint egy hónappal ezelőtt első futamgyőzelmét ünnepelhette vörösben, amikor elsőként intették le a Katalán Nagydíjon.

A Mercedes számára az is okozhat némi nehézséget, hogy miközben Antonelli - ha nincs műszaki gondja - szárnyal, Russell egyre kevésbé érzi komfortosan magát az autóban és talán már a csapatnál is. Közben Leclerc magára talált a Ferrari volánja mögött, két és fél hete megnyerte Silverstone-ban a Brit Nagydíjat, Belgiumban pedig nem sok hiányzott neki ahhoz, hogy meglepje Antonellit.

A dobogós helyekért zajló csatába ugyanakkor még a McLaren is "belekeverhet", mert bár a vb-címvédő Lando Norris és az ausztrál Oscar Piastri előző évben tapasztalt fölénye teljes mértékben elillant, az idény elején látottakhoz képest egyre egyértelműbb a brit istálló fejlődése. A McLarennek a közelmúltból is vannak jó emlékei a Hungaroringről, tavaly Norris, egy évvel azelőtt - pályafutása első F1-es sikerét aratva - Piastri nyert Mogyoródon, ahol

sokat érhet a jó időmérős eredmény és az első rajtkocka,

ebben a tekintetben pedig egyre inkább számolni kell a két mclarenes pilótával.

A mostani szezonban minden pályán az energiavisszanyerési lehetőségek állnak a középpontban, a motorteljesítmény ugyanis majdnem 50-50 százalékos arányban oszlik el a belsőégésű erőforrás és az akkumulátor ereje között, ezért a Hungaroringhez hasonló, komolyabb féktávokat és lassabb kanyarokat tartalmazó aszfaltcsíkok mindig

több lehetőséget nyitnak a versenyzőknek a maximális motorerő kihasználására.

Ami a négyszeres vb-győztes Max Verstappent és csapatát, a Red Bullt illeti, náluk egyelőre leginkább a 27 éves holland vezetési tudásában és rutinjában van mindenkinek a bizalma. A francia Isack Hadjar az idei versenyautóval igazán emlékezeteset még nem tudott alkotni, igaz, Monacóban dobogóra állhatott, de Pierre Gasly (Alpine) büntetésének utólagos visszavonása miatt elveszítette azt a harmadik helyet.

A papírforma alapján esélyesnek tartott versenyzőkön kívül kis túlzással gyakorlatilag bárkinek lehet esélye

a Hungaroringen, amely az elmúlt negyven évben számos alkalommal szolgáltatott már meglepetést.

Piastri 2024-es sikere előtt többen is voltak, akik karrierjük első győzelmét Mogyoródon aratták: az 1993-as idényben Damon Hill, 2003-ban a most is a mezőnyben lévő Fernando Alonso, 2006-ban Jenson Button, 2008-ban Heikki Kovalainen, 2021-ben pedig Esteban Ocon. Kovalainennek több győzelme nem is akadt az F1-ben, a Haasnál versenyző Oconnak pedig máig az az egyetlen diadala az elitkategóriában.

A Magyar Nagydíj hivatalos programja pénteken reggel kezdődik a Forma-3-asok és Forma-2-esek szabadedzéseivel, 13.30-tól pedig már az F1-es mezőny első, 17 órától pedig a második gyakorlását rendezik. A harmadik tréning szombaton 12.30-kor lesz, majd a vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzés következik 16 órától.

A 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától tartják,

a mogyoródi hétvége eseményeit az M4 Sport közvetíti élőben.

Címkép: A Körmagyar - MTI/Máthé Zoltán