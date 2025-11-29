A számok nem hazudnak: így térül meg a Samsung gödi beruházásának támogatása

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 29. 13:36

Joó István vezérigazgató a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség honlapján közölte a Samsung SDI gödi beruházásával kapcsolatos valódi tényeket, reagálva a projektet övező félreértésekre és téves állításokra. Mint hangsúlyozta, a koreai vállalat 2016 óta példátlan léptékű fejlesztéseket hajt végre Magyarországon, miközben a támogatási arány nemzetközi mércével is visszafogottnak tekinthető.

Több mint 2885 milliárd forintos összberuházás - alacsony állami támogatással

A Samsung SDI az elmúlt évtizedben összesen 2885 milliárd forint, vagyis mintegy 7,5 milliárd euró értékű beruházás megvalósításáról döntött Magyarországon.

Ehhez a magyar állam mindössze 6,58 százalékos támogatási intenzitással járult hozzá, ami Joó István szerint kifejezetten mérsékeltnek számít nemzetközi összehasonlításban – különösen, ha figyelembe vesszük, hogy stratégiai, csúcstechnológiás iparágról van szó.

A legújabb, gödi fejlesztés volumenét tekintve 955 milliárd forint értékű projekt, amelyből 133 milliárd forint az állami hozzájárulás. Ez mindössze 14 százalékos támogatási arányt jelent, amely – a kormánybiztos szerint – jól megtérülő befektetésnek bizonyul.

Hosszú távú garanciák és több ezer munkahely a szerződés része

A támogatásért cserében a Samsung SDI több, Magyarország számára kiemelkedően fontos kötelezettséget vállalt. Ezek közül a legjelentősebbek:

2038. december 31-ig garantálja magyarországi működését , méghozzá minimum 3308 fős bázislétszámmal .

, méghozzá minimum . 668 milliárd forintnyi bértömeg kifizetését vállalja a következő években.

a következő években. A dolgozók számára átlagosan közel 900 ezer forintos havi fizetést biztosít, amely kimagasló a térség ipari bérszínvonalához mérten.

A beruházás technológiai ugrást hoz és erősíti Magyarország autóipari pozícióját

A 2028 végéig megvalósuló fejlesztéssel a Samsung SDI jelentősen bővíti termelőkapacitását, miközben a legfejlettebb, legmodernebb akkumulátorgyártási technológiát telepíti Gödre. A vállalat ezzel európai és amerikai autógyártó partnereit szolgálja ki, erősítve Magyarország pozícióját az elektromobilitási értéklánc egyik vezető európai központjaként.

Felsőoktatási és ipari együttműködések is épülnek

A beruházások nem csupán gazdasági, hanem tudásalapú hatásokat is generálnak. A Samsung SDI hosszú évek óta működik együtt hazai felsőoktatási intézményekkel, köztük az Óbudai Egyetemmel, elősegítve a kutatás-fejlesztési együttműködést és a mérnökképzés gyakorlati és technológiai hátterének erősítését.

A vállalat két önálló K+F projektet is indított Magyarországon: az elsőt 2017-ben, a másodikat 2021-ben – tovább növelve a hazai innovációs ökoszisztéma értékét.

Magyarország továbbra is vonzó célpont a világszínvonalú high-tech beruházások számára

Joó István szerint a Samsung SDI példája világosan bizonyítja, hogy Magyarország stabil, kiszámítható és versenyképes befektetési környezetet kínál a legnagyobb nemzetközi technológiai szereplők számára. A gödi beruházás nem csupán munkahelyeket teremt és jelentős adóbevételeket generál, hanem hozzájárul a fenntartható mobilitás jövőjének építéséhez is.