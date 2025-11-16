Kard, amely műfordítókat serkent alkotásra

Szerző: MTI

Mind az öt kontinensre eljutott a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj. A harmincadik - jubileumi - kardceremónia következik. Több mint 430 évvel Balassi halála után a szomszédos szlovén néphez is eljutnak a költőóriás versei.

Bozók Ferenc piarista szerzetes, költő és Szomi Béla szlovéniai műfordító kapja a jubileumi: harmincadik alkalommal a Balassi Bálint-emlékkardot – közölte az MTI-vel a díj alapítója, Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke.

A tájékoztatás szerint a díjakat jövő februárban, Bálint-napon vehetik át a kitüntetettek Budapesten. A közleményben hangsúlyozták: ez lesz az első alkalom, hogy papköltőt tüntetnek ki az istenes versek alkotójáról elnevezett szablyával. A díjazott piarista szerzetes, költő, esszéista, teológus Gyöngyösön született, a Heves vármegyei Domoszlón nőtt fel, ma pedig Budapesten tevékenykedik.

A műfordítónak járó szablyát Szomi Béla veheti át. A Szlovéniában élő dalszövegíró, két nyelven alkotó költő, műfordító, tanár a Balassi Kard Művészeti Alapítvány bátorítására az utóbbi években Balassi-verseket költött át szlovén nyelvre. A díjátadóra ezek az alkotásai szlovéniai kiadásban, kétnyelvű kötetben jelennek meg.

A jubileumi kardátadási ünnepségen a Kairosz Kiadó révén lexikon is napvilágot lát: a Molnár Pál által írt és szerkesztett ismerettárban a Balassi-kard első harminc évének tényei tanulmányozhatók, és forrásértékű szócikkekben a magyar irodalomtörténet szempontjából különösen értékes információk is hozzáférhetővé válnak – olvasható a közleményben.

Kép: Az 56. és az 57. Balassi-kard – Molnár Pál felvétele