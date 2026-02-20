Ukránok ezrei menekültek Magyarországra

Szerző: mti

2026. február 20. 07:37

Magyarország területére 2026. február 19-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon

4088 fő lépett be.

A beléptetettek közül a rendőrség 9 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság