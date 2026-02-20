Választás 2026 - NVI: eddig több mint 147 ezer ajánlóívet igényeltek a jelöltek

Szerző: MTI

2026. február 20. 13:08

Egy nappal az országgyűlési képviselő-választás ajánlásgyűjtési időszakának kezdete előtt, péntek délig a jelöltek 147 691 ajánlóívet igényeltek a választási irodáktól - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel pénteken.

A Nemzeti Választási Bizottság eddig 26 pártot és 12 nemzetiségi önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba az országgyűlési választásra. A jelöltek és jelölőszervezetek korábban már bejelenthették igényüket az ajánlóívekre, de azokat legkorábban szombaton 8 órakor adhatják ki a választási irodák.

A választáson indulni szándékozó jelölteknek szombattól gyűjthetik az ajánlásokat,

és március 6-án 16 óráig kell összegyűjteniük a választókerületükben élőktől az 500 érvényes ajánlást.

Az ajánlásgyűjtő íveken ívenként nyolc ajánlásra van hely, így a péntek délutánig igényelt aláírásgyűjtő ívekkel összesen több mint egymillió 181 ezer támogató ajánlást lehet összegyűjteni.

Az ajánlásokat csak a választási irodák által kiadott íveken lehet gyűjteni, azok nem másolhatók. Az íveken fel kell tüntetni az ajánló nevét, személyi azonosítóját és lakcímét, valamint a gyűjtőnek fel kell tüntetni a nevét, személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, továbbá neki is alá is kell írniuk az ívet.

Az ajánlások a választókerületi választási irodák ellenőrzik,

az ellenőrzés során bizonyos csekély mértékű eltéréseket - például ha az ajánló a két keresztneve közül csak az egyiket tünteti fel, vagy helyesírási hiba található a lakcímében - elfogadnak.

Az ívek szigorú elszámoláshoz kötöttek:

ívenként ezer forint bírságot szabnak ki a választási irodák az elveszett, vissza nem vitt ívekért.

Négy évvel ezelőtt az ajánlásgyűjtés kezdetekor az NVI azt közölte, több mint 157 ezer ajánlóívet igényelt az ívek kiadásának megkezdése előtt.