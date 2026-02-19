Jól szerepelt az első vidéki Gondosóra-program

Szerző: Pók Katalin

2026. február 19. 16:54

Szerencsen rendezték meg vasárnap, febr. 15-én az első vidéki Gondosóra-programot.

Szerencsen rendezték meg vasárnap, febr. 15-én az első vidéki Gondosóra-programot. Részt vettek benne a térség, sőt a debreceni gyalogló csoportok is, ezen kívül több örömtánc csoport is színesítette az eseményt. Jelen volt a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára Koncz Zsófia ezen kívül felszólalt Juhász Roland a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője. A telt házas rendezvényt a szerencsi Kulcsár Anita Városi Sportcsarnokban tartották meg, ahol jeles művészek is felléptek, az idős korosztály egykori és mai sztárjai, a Dal 2026 kapcsán a párján kívüli Szűcs Judit, Balázs Klári és Korda György szereztek örömet a hallgatóságnak.

Egy nap, ami csak az idősek szeretetéről és biztonságáról szólt, csak a gondoskodás, az aktív és biztonságos időskor tisztelete volt a középpontban. Már az is furcsa, hogy családokért felelős államtitkárunk van, ugyanakkor nagyon is szükséges abban az érában, amikor a sötét oldal megtámadta a családokat. Most a családok pilléréről, a nagymamákról és nagypapákról volt szó, akik hogy egészségüket megőrizzék aktív életet élnek. Gyalogolnak és táncolnak csoportosan, ami a közösségépítésről is szól, és a magány oldásáról. Ehhez járul még az állam segítsége, ami a Gondosóra - programban valósul meg.

Koncz Zsófia, Szerencs szülötte elmondta, hogy a környék két helyiségében Hernádnémetiben és Tiszalúcon indult el a program, ők kaptak elsőként órákat. Szép számban képviseltették magukat most is a Gondosóra-találkozón. Azt is elmondta, hogy Magyarország EP elnöksége idején, nemzetközi fórumon mutatták be a programot: nálunk minden 65 év feletti térítésmentesen kapja az eszközt. Eddig már 80 ezer életet mentett és 800 ezer segítségnyújtáshoz járult hozzá. A felhasználók száma 1 millió. A teltházas rendezvény hallgatóságának mintegy fele, már rendelkezik ilyen speciális órával. A helyszínen is lehetett regisztrálni órára, a résztvevők ajándék csomagokat kaptak, amiben részletes tájékoztató volt.

A Gyaloglóklub-hálózatot Monspart Sarolta kezdeményezte, ami mára 600 településen működik. Szenior örömtánc-program is van az országban, jelenleg 450 csoport létezik. Minden jelentős gyalogló csoport részt vett a rendezvényen a környékről, a legmesszebbről Debrecen városából jöttek. A Mozdulj Debrecen és a DNYE gyalogló csoport képviselői voltak jelen. Az örömtánc csoportok pedig felléptek, több táncot adtak elő. Nagyon szép volt a Tiszaújváros és Polgár városi egyesült örömtánc csoport, akik a sztárok dalai alatt és végig táncoltak, ahogy a résztvevőkből is sokan. Itt mindenki tudatában volt annak, hogy cél az egészséges életmód, a közösségépítés, az idősek életminőségének emelése.

Koncz Zsófia azt is kifejtette, fontos az idősek biztonsága, megbecsülése, hogy közösségben aktívan éljenek. Eközben megvalósul az önkormányzatok, szakmai szervezetek, helyi közösségek együttműködése. A szerencsi polgármester is biztosított erről mindenkit, örömmel köszöntötte a számos résztvevőt, akik még állófogadásban is részesültek.

Az állam felelősséget vállal az idősekért, ez derült ki Juhász Roland felszólalásából is, aki a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője. Felszólalásában elmondta, a budakeszi tűzesetnél is a gondosóra segítségével sikerült életeket menteni. Tájékoztatott mindenkit, hogy 160 diszpécser dolgozik folyamatosan, jellemző rájuk a gyors reagálás. Akik használják az órát tudják, hogy ha a készülék lemerülőben van, figyelmeztetnek. Az óra beüzemelése után be kell jelentkezni a töltés után, az adatokat egyeztetni.

Az első vidéki Gondosóra-rendezvényen mindenki érezhette a gondoskodást, szeretetet, mert a rendezők még arra is figyeltek, hogy az időskorú résztvevők fiatalkorába is visszavigyék őket. Csodálatos és minőségi zenében volt részük régi sztárok dalaival telt a délután, a Korda házaspár volt az utolsó fellépő. A közönség nehezen tudta őket elengedni, a végén sokan táncra perdültek.

Sok ilyen rendezvényre lenne szükség, ahol az idősek megbecsültnek érezhetik magukat.