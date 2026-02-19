Orbán Viktor: a Béketanács most Gázára összpontosít, de a jövőben más gócpontok felszámolásával is foglalkozhat

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 19. 21:09

A Béketanács most Gázára összpontosít, de a jövőben más gócpontok felszámolásával is foglalkozhat - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Washingtonban tartott sajtótájékoztatóján, miután részt vett az amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács első ülésén.

"Létrejött egy szervezet, ami ugyan még mindig Gázára összpontosít első helyen, de nagyon meglepődnék, ha a második, harmadik ülésen már nem egy következő gócpont felszámolásáról lenne szó. Sajnos lehetőség és ajánlat több is van." - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

a Béketanács valójában egy reakció, ugyanis a nagy nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ, hosszú évek óta nem tudják ellátni azt a feladatukat, hogy csökkentsék a válsággócok veszélyességét és mennyiségét a világban.

"Rengeteg bizottság, rengeteg tanácskozás, plenáris ülések (...) minden van, a háborúk száma meg nő" - tette hozzá, jelezve, hogy ez az alaphelyzet váltotta ki az amerikaiak Béketanácsra vonatkozó kezdeményezését.

"Ne zárjuk be a régi intézményeket, ki tudja, hátha föltámadnak", hanem próbáljunk egy más logika mentén létrehozni országcsoport-együttműködéseket, amelyek nem konferenciákat tartanak, hanem meghatározott felajánlásokat tesznek, részt vállalnak a probléma megoldásában - jellemezte az amerikai kezdeményezést.

Emlékeztetett: a Béketanács ötletét Gáza ügye váltotta ki, de aztán rájöttek, hogy ez a módszer más pontjain a Földnek is működni fog, és ezért bejelentették, hogy itt nem egyszerűen egy munkacsoportot kell létrehozni, hanem az ambíciók megnőttek, így létrejött egy nemzetközi szervezet.

Felhívta a figyelmet arra: a konfliktuszónáktól sújtott térségekben és azok szomszédjaiban lévő országok vesznek részt a Béketanácsban, itt az arab világ, Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, ugyanakkor Európa képviselteti a legkisebb mértékben.