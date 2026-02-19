Orbán Viktor: a Béketanács most Gázára összpontosít, de a jövőben más gócpontok felszámolásával is foglalkozhat
"Létrejött egy szervezet, ami ugyan még mindig Gázára összpontosít első helyen, de nagyon meglepődnék, ha a második, harmadik ülésen már nem egy következő gócpont felszámolásáról lenne szó. Sajnos lehetőség és ajánlat több is van." - fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor hangsúlyozta:
a Béketanács valójában egy reakció, ugyanis a nagy nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ, hosszú évek óta nem tudják ellátni azt a feladatukat, hogy csökkentsék a válsággócok veszélyességét és mennyiségét a világban.
"Rengeteg bizottság, rengeteg tanácskozás, plenáris ülések (...) minden van, a háborúk száma meg nő" - tette hozzá, jelezve, hogy ez az alaphelyzet váltotta ki az amerikaiak Béketanácsra vonatkozó kezdeményezését.
"Ne zárjuk be a régi intézményeket, ki tudja, hátha föltámadnak", hanem próbáljunk egy más logika mentén létrehozni országcsoport-együttműködéseket, amelyek nem konferenciákat tartanak, hanem meghatározott felajánlásokat tesznek, részt vállalnak a probléma megoldásában - jellemezte az amerikai kezdeményezést.
Emlékeztetett: a Béketanács ötletét Gáza ügye váltotta ki, de aztán rájöttek, hogy ez a módszer más pontjain a Földnek is működni fog, és ezért bejelentették, hogy itt nem egyszerűen egy munkacsoportot kell létrehozni, hanem az ambíciók megnőttek, így létrejött egy nemzetközi szervezet.
Felhívta a figyelmet arra: a konfliktuszónáktól sújtott térségekben és azok szomszédjaiban lévő országok vesznek részt a Béketanácsban, itt az arab világ, Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, ugyanakkor Európa képviselteti a legkisebb mértékben.