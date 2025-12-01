Latorcai Csaba: A baloldal vitte csődbe a fővárost, Karácsonynak ma a lemondásával kellene sétálgatni

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. december 1. 18:34

A baloldali vezetés csődbe vitte Budapestet, ezért Karácsony Gergelynek „ma a lemondásával kellene sétálgatnia” – fogalmazott hétfő délutáni közleményében Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. A nyilatkozat nem sokkal a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt jelent meg, amelyet követően a főpolgármester a Karmelita kolostor elé vonul.

Latorcai szerint a főváros pénzügyi helyzete egyértelmű bizonyítéka annak, hogy „mit tud a baloldal”. Közlése alapján Budapest vezetése 214 milliárd forintos tartalékkal és növekvő bevételekkel vette át a várost, miközben a kormány az elmúlt 15 évben jelentős beruházásokkal támogatta a főváros fejlesztését.

Az államtitkár azt állította, hogy a baloldali városvezetés „kifosztotta” Budapestet: felélte a Tarlós István által hátrahagyott tartalékot, túlárazott beruházásokkal gazdálkodott, és szerinte a város pénzét értelmetlen projektekre költötték, miközben „törvénytelenül” osztottak jutalmakat és prémiumokat.

Latorcai úgy véli, hogy Budapest pénzügyi összeomlását nem külső körülmények vagy forráshiány okozta, hanem „a baloldali városvezetés alkalmatlansága és felelőtlen gazdálkodása”. Hozzátette: a kormány a továbbiakban is biztosítja a főváros működését, különösen a bérek és a közszolgáltatások zavartalan finanszírozását.

A főpolgármester hétfői demonstrációjára utalva Latorcai közleményében megjegyezte:

Karácsony Gergelynek nem tüntetnie és a kormányt hibáztatnia kellene, hanem vállalnia a felelősséget a kialakult helyzetért.