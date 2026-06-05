Latorcai Csaba: Minden országgyűlési képviselőnek kijár a tisztelet
A parlamenti munka méltóságának helyreállítását, a kölcsönös tiszteletet és a választók iránti felelősséget nevezte az Országgyűlés működésének alapfeltételeinek Latorcai Csaba, aki első alkalommal vezette ülésvezető elnökként a parlament ülését.
A KDNP politikusa, az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta:
a törvényhozóknak úgy kell végezniük munkájukat, hogy közben szem előtt tartják Magyarország történelmét, tanulnak a múlt hibáiból és sikereiből,
valamint példát mutatnak a következő generációk számára.
Latorcai Csaba világossá tette, hogy ülésvezető elnökként
a tisztelet kultúráját kívánja képviselni az Országgyűlésben.
„Párthoz való tartozástól függetlenül minden képviselőnek kijár a tisztelet, az emberséges hangnem, a tisztességes bánásmód” – fogalmazott. Hozzátette: valamennyi országgyűlési képviselő a magyar választókat képviseli, ezért különösen fontos, hogy a Parlament munkája méltó legyen.
Beszédét azzal zárta, hogy munkáját
alázattal a választók felé, tisztelettel az Országgyűlés iránt és minden képviselőtársával szemben korrekten
kívánja végezni, ehhez pedig minden parlamenti szereplő együttműködését kérte.
Címkép: A kereszténydemokrata alelnök - kdnp.hu