Latorcai Csaba: Minden országgyűlési képviselőnek kijár a tisztelet

Szerző: KDNP

2026. június 5. 10:34

A magyar törvényhozás sok évszázados hagyományának megfelelően: a képviselőknek pártoktól függetlenül a kellő tiszteletet megadva, országunkhoz méltó kulturáltsággal óhajtja ellátni feladatát a Ház kereszténydemokrtata alelnöke, Latorcai Csaba.

A parlamenti munka méltóságának helyreállítását, a kölcsönös tiszteletet és a választók iránti felelősséget nevezte az Országgyűlés működésének alapfeltételeinek Latorcai Csaba, aki első alkalommal vezette ülésvezető elnökként a parlament ülését.

A KDNP politikusa, az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta:

a törvényhozóknak úgy kell végezniük munkájukat, hogy közben szem előtt tartják Magyarország történelmét, tanulnak a múlt hibáiból és sikereiből,

valamint példát mutatnak a következő generációk számára.

Latorcai Csaba világossá tette, hogy ülésvezető elnökként

a tisztelet kultúráját kívánja képviselni az Országgyűlésben.

„Párthoz való tartozástól függetlenül minden képviselőnek kijár a tisztelet, az emberséges hangnem, a tisztességes bánásmód” – fogalmazott. Hozzátette: valamennyi országgyűlési képviselő a magyar választókat képviseli, ezért különösen fontos, hogy a Parlament munkája méltó legyen.

Beszédét azzal zárta, hogy munkáját

alázattal a választók felé, tisztelettel az Országgyűlés iránt és minden képviselőtársával szemben korrekten

kívánja végezni, ehhez pedig minden parlamenti szereplő együttműködését kérte.

Címkép: A kereszténydemokrata alelnök - kdnp.hu