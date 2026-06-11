Máthé Zsuzsa: Magyar Péter elfogadhatónak ítélte az azonos neműek örökbefogadását
Máthé Zsuzsa országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán reagált Magyar Péter egy, a házasság intézményéről szóló vitában elhangzott kijelentésére.
A képviselő azt írta: „Kibújt a szög a zsákból: Magyar Péter néhány perccel ezelőtt egy demagóg mondatszerkezetben elfogadhatónak ítélte az azonos neműek örökbefogadását a házasság intézményéről szóló vitában.”
Máthé Zsuzsa ezt követően Szent II. János Pápát idézte:
„Aki lerombolja ezt az alapvető társadalmi szövetet [a férfi és nő közötti házasságot], az mély sebet ejt a társadalmon, és gyakran helyrehozhatatlan károkat okoz.”
A bejegyzésben szerepel a Familiaris consortio apostoli buzdításból származó idézet is:
„A házasság nem egyszerűen két ember összekapcsolódása, hanem szövetség, amelyben a férfi és a nő teljesen odaadja magát egymásnak azért, hogy egyetlen testté váljanak.”
A képviselő emellett a Hittani Kongregáció 2003-as dokumentumából is idézett:
„Teljesen alaptalan azt feltételezni, hogy a homoszexuális kapcsolatok bármilyen szempontból hasonlítanának, vagy akár csak távolról is hasonlóságot mutatnának Isten házasságra és családra vonatkozó tervével.”