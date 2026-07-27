Török Gábor: Megtorpant a Tisza, „vége a mézesheteknek”

Szerző: Mandiner, Gondola

2026. július 27. 12:36

A „mézeshetek végére” és a kormányzó Tisza Párt támogatottságának megtorpanására utalnak a legfrissebb közvélemény-kutatási adatok. Török Gábor politikai elemző a Medián legújabb felmérését értékelve rámutatott, hogy a kormánypárt népszerűségének enyhe csökkenése mögött valós politikai hiba áll, amely szorosan összefügg a köztársasági elnök-jelölési folyamat körüli feszültségekkel.

Török Gábor közösségi oldalán közzétett elemzésében kiemelte, hogy a korábban tapasztalt robbanásszerű növekedés után megkezdődött a Tisza Párt természetes korrekciója. Az elemző szerint:

„A »megtorpanás«, a »mézeshetek vége« most már adatokkal is alátámasztható.

A teljes népességben májusban 61 százalékon állt a Tisza, a Polgár-eset után most 57. A Fidesz 2010-2026 között soha nem volt ilyen magasan sem, ráadásul mindenki tudta, hogy a csökkenés előbb-utóbb elkerülhetetlen, de azért érdemes rögzíteni: ez tényleg politikai hiba volt.”

A Török Gábor által hivatkozott Medián-felmérés részletes adatai alátámasztják ezt a megállapítást. Bár a Tisza Párt támogatottsága a teljes népesség körében 61-ről 57 százalékra mérséklődött, a biztos szavazók körében a párt továbbra is kétharmad feletti többséggel vezet. Eközben az ellenzékbe szorult Fidesz stabilizálni tudta a helyzetét: a teljes népességben 19, a biztos szavazók körében pedig 23 százalékon áll, ami minimális növekedést jelent az előző hónaphoz képest.

A kutatás rávilágít, hogy

a Tisza népszerűségének mérséklődése mögött az elkapkodott államfőjelölt-állítás áll.

Miután Sulyok Tamás aláírta a megbízatásának végét jelentő törvénymódosítást, Magyar Péter miniszterelnök szinte azonnal Polgár Judit sakklegendát javasolta a tisztségre, aki azonban nyilvánosan visszautasította a felkérést. Az ügyről a társadalom szinte egésze értesült, ám a jelölés módja komoly bírálatokat váltott ki. A lakosság kétharmada – és a Tisza-szavazók 60 százaléka is – nehezményezte, hogy elmaradt a korábban megígért széles körű társadalmi egyeztetés az államfő személyéről, és magát Polgár Juditot is csupán a lakosság 33 százaléka tartotta volna jó jelöltnek.

A leendő államfő személyével kapcsolatban a megkérdezettek 60 százaléka nem tudott konkrét nevet említeni, a spontán javaslatok közül pedig a legtöbb említést Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter kapta 8 százalékkal, őt Hadházy Ákos 6 százalékkal és Márki-Zay Péter 5 százalékkal követi. A válaszadók többsége szerint az új köztársasági elnök esetében a legfontosabb kritérium a kizárólagos magyar állampolgárság, a jogi végzettség, valamint a határozott pártfüggetlenség lenne.