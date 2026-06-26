Nemzeti jelkép megsértése - A KDNP feljelentést tesz
Felháborító, hogy ismeretlen tettesek a magyar nemzeti zászlót az Erzsébet hídról a Dunába dobták. Ez a Btk. 334. szakasza szerint bűncselekmény,
Magyarország zászlajának meggyalázása egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A zászló a nemzet egységét jelképezi, összeköti ezer év magyarságát. Minden magyar ember számára közös szimbólum a piros-fehér-zöld lobogó,
ez emelkedik magasba a sportversenyeken, ezt tűzzük ki nemzeti ünnepeinken,
ezt rajzoljuk közösen a gyerekeinkkel. Ezért nem lehet meggyalázni, a Dunába lökni.
Btk. 334. §
Aki a magyar zászlót gyalázza meg, az tizenötmillió embert sért meg, és minden korábban élt magyart.
Minden nemzet zászlóját tiszteljük, de a saját nemzetünk zászlóját külön jogi védelem illeti meg, jóérzésű ember tiszteli és védi a nemzeti szimbólumokat, és nem fogadja el az ilyen
vandál, erőszakos és magyarellenes cselekedetet.
Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg,
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Címkép: Propagandisták agymosásának hatására elborult haramiák a magyar zászlóra támadtak - kdnp.hu