Orbán Viktor: Hiba volt Ukrajnába küldeni azt a rengeteg fegyvert és pénzt
Szerző: Gondola
2025. december 16. 06:05
Ha Magyarország békepárti kormányt választ, az megőrzi az ország kimaradását a háborúból, míg egy Brüsszel-párti kormány győzelme elkerülhetetlenül a háborús logika elfogadásához vezetne.
Orbán Viktor a Patrióta YouTube-csatornán adott interjújában a 2026-os országgyűlési választást sorsdöntőnek nevezte, amely szerinte utoljára ad lehetőséget a magyaroknak arra, hogy háború és béke között döntsenek.
Ha Magyarország békepárti kormányt választ, az megőrzi az ország kimaradását a háborúból, míg egy Brüsszel-párti kormány győzelme elkerülhetetlenül a háborús logika elfogadásához vezetne.
A miniszterelnök úgy látja, hogy Brüsszel háborús gazdaságban és gondolkodásmódban működik, míg a magyar kormány következetesen békepárti álláspontot képvisel. A választás különlegességét abban is látja, hogy
Brüsszel már korábbi ciklusokban is megpróbálta megbuktatni a nemzeti kormányt; szerinte a korábbi ellenzéki próbálkozások (2018, 2022) után most új politikai szereplőt állítottak elő, utalva a Tisza Pártra és Magyar Péterre.
EU-költségvetés és gazdatüntetések
Orbán Viktor a várható gazdatüntetéseket az EU következő hétéves költségvetésével magyarázta. Szerinte az unió kevesebb forrást kíván mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre fordítani, miközben:
- a költségvetés kb. 10%-át a koronavírus utáni pénzügyi alap törlesztése viszi el,
- további mintegy 20% Ukrajnához kerülne közvetlen vagy közvetett módon,
- a fennmaradó forrásokból pedig arányaiban többet fordítanának védelemre.
Ez a logika elfogadhatatlan a gazdák számára, mert új célokat nem lehet a mezőgazdasági támogatások rovására finanszírozni.
A mostani megmozdulásokat egy hosszabb, európai agrártiltakozási hullám nyitányának tartja.
Közös eladósodás = Európai Egyesült Államok
Az orosz vagyon hitelfedezetként való felhasználását Orbán Viktor az európai gyermekek és unokák eladósításának nevezte.
A közös adósság célja az, hogy csökkentsék a tagállamok szuverenitását, és létrehozzák az Európai Egyesült Államokat.
A háborút is eszköznek tekinti a föderális átalakítás kikényszerítésére.
Orosz vagyon befagyasztása
A befagyasztott orosz állami vagyon elkobzását „hadüzenettel felérő lépésnek” nevezte, amely gazdasági és biztonsági szempontból is súlyos következményekkel járhat. Úgy látja, Magyarország kevés szövetségessel maradt ebben a kérdésben, de jogi eszközökkel – az Európai Bírósághoz fordulva – fellép a döntés ellen. Kiemelte, hogy
az amerikai álláspont is ellenzi az elkobzást, és inkább béketeremtési célokra használná fel a vagyont.
Transzatlanti megosztottság és NATO
Orbán Viktor szerint transzatlanti törés alakult ki: az Egyesült Államok békekereső irányba mozdult, míg Európa továbbra is a háborús logikát követi. Aggályosnak nevezte Mark Rutte NATO-főtitkár háborús kijelentéseit, mert szerinte először fordul elő a második világháború óta, hogy a NATO vezetése eltér az amerikai állásponttól.
Figyelmeztetett arra is, hogy egy hagyományos háború könnyen nukleáris konfliktusba torkollhat.
Civilizációs töréspont
A miniszterelnök Európát civilizációs átalakulás küszöbének tartja, ahol a keresztény értékeket kiszorítja a liberális–globális szemlélet, amely szerinte a migrációval is szorosan összefügg.
Az amerikai nemzetbiztonsági stratégiát ezzel szemben olyan dokumentumnak nevezte, amely megerősíti a magyar kormány 2015 óta képviselt álláspontját.
A teljes interjú a Patrióta Youtube-csatornán megtekinthető: