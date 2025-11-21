Orbán Viktor: meg kell akadályozni, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba

Szerző: MTI

2025. november 21. 09:15

Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor kifejtette, nem az az elsődleges probléma, hogy van egy orosz-ukrán háború - ami mindennek a gyökere -,az igazi nagy baj az, hogy az európaiak eldöntötték, háborúba mennek.

Meg kell akadályozni, hogy az európaiak belemeneteljenek az orosz-ukrán háborúba - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Hozzátette, egy amerikai békejavaslat, vagy az orosz-ukrán háborút lezáró tűzszünet vagy béke immáron nemcsak a fronton elpusztuló életek megmentéséről szól, már nemcsak arról szól, hogy ne folytassák a pénz elégetését egy megnyerhetetlen háborúra, hanem arról is szól, hogy az európaiakat is visszatartsák a háborútól.

A kormányfő elmondta: már megírta válaszlevelét Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, aki az ukrajnai háborúra újabb forrásokat kért a tagállamoktól; a levélre nemcsak egy konkrét elutasítást írt, hanem azt megokolta és javaslatokat is tett.

Kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos