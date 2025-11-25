Orosz külügyminisztérium: Európának vissza kell adnia Moszkva vagyonát, különben tolvajként fogják emlegetni

Szerző: Gondola

2025. november 25. 20:09

Marija Zaharova szerint csak Oroszországnak van joga dönteni befagyasztott eszközei sorsáról, és figyelmeztette az EU-t a következményekre.

Oroszország visszaköveteli a befagyasztott állami vagyonát az európai országoktól, és figyelmeztetést küldött azoknak, akik nem hajlandók visszaszolgáltatni számukra - adta közre a TASS orosz hírügynökség.

Marija Zaharova a Telegramon tett közzé nyilatkozatában hangsúlyozta:

„Csak Oroszországnak van joga dönteni arról, mi történik az Orosz Föderáció vagyonával. Akiknek a birtokában illegálisan található az orosz pénz, azoknak vissza kell szolgáltatniuk azt, ha nem akarják, hogy európai tolvajokként ismerjék őket, és a legsúlyosabb válaszreakcióval szembesüljenek bűnükért.”

A nyilatkozat közvetlen reakció volt Emmanuel Macron francia elnök korábbi kijelentésére, miszerint az Európai Uniónak van joga rendelkezni az EU-ban befagyasztott orosz pénzeszközökről.

Az uniós országok jelenleg jogi mechanizmusokat próbálnak kidolgozni a befagyasztott orosz pénzek felhasználására. A legtöbb, mintegy 200 milliárd euró értékű vagyon a belga Euroclear letéti rendszerben található. Az Euroclear többször is ellenezte ezen források elkobzását, figyelmeztetve, hogy az Oroszország esetleges európai vagy belga pénzeszközök elleni jogi lépéseit vonhatja maga után más országokban.

Az orosz elnöki szóvivő, Dmitrij Peszkov is megerősítette, hogy Moszkva nem hagyja válasz nélkül az orosz eszközök elkobzására irányuló kísérleteket.

Az események tovább fokozzák a feszültséget az Oroszország és az EU közötti pénzügyi kapcsolatokban, miközben az uniós országok jogi lehetőségeket keresnek a befagyasztott pénzek felhasználására.

Főkép: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Fotó: Szergej Bulkin/TASS