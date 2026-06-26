Rétvári Bence: "A legmegosztóbb civil esemény"

Szerző: MTI

2026. június 26. 17:36

A kereszténység kigúnyolása is teret kap a homoszexuálisok felvonulásán. Szent Pál a korinthusbeliekhez írt levelében int: "Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők" nem örökölhetik Isten országát.

A legmegosztóbb civil eseménynek nevezte a világszerte megrendezett Pride-okat a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciójának vezetője a Facebookra pénteken, a budapesti felvonulás előtt egy nappal feltöltött videójában.

Rétvári Bence azt állította, hogy ezeken a felvonulásokon

nagyon sok a keresztényekkel szembeni provokatív megjelenés, a résztvevők egyházi, vallásos szimbólumokat próbálnak kigúnyolni.

A felvételen ezalatt olyan állóképeket mutat be a képviselő, amelyen

szivárványszínű zászlós feszület, papnak öltözött felvonulók, egy trágár tartalmú tábla,

valamint olyan feliratok láthatók, amelyek a keresztények szolidaritását fejezik ki a melegekkel.

A politikus azt mondta, hogy a felvonulás a szavak szintjén a toleranciáról szól, de nagyon sokszor pont a keresztényekkel szemben a legintoleránsabb.

Közölte, hogy a kereszténydemokraták elutasítják a "genderideológiát", amely a természetes családképpel szemben azt hirdeti, hogy "nincsenek biológiai nemek, csak társadalmi nemek vannak,

nem azok vagyunk, aminek születünk, hanem azok vagyunk, aminek gondoljuk magunkat".

Rétvári Bence közölte, ők mindig ki fognak állni a családok mellett, hiszen "számunkra az anya nő és az apa férfi, és egy gyermek számára az a legideálisabb, ha egy szerető édesanya és édesapa neveli fel".

Címkép: Rétvári Bence - MTI/Kovács Tamás