Árpád vezér a hibás: őmiatta kell korlátozni az atomerőművet

Szerző: Gál Lajos

2026. augusztus 4. 08:08

Az infantilis visszamutogatás gyakorlattá vált a hazai belpolitikában. Már a vizszintsüllyedés ügyében is az előző kormány felelősségét keresi egy felfújt egójú politikus.

Immár egyértelműek a tünetek egy felfújt egójú politikus esetében.

Elmondta, hogy mindenhol süllyed a vízszint, az előző kormány szerinte erre dolgozhatott volna ki terveket, de semmi nem volt ezekből kész.

Azt is hozzátette: mindent meg lehetet volna oldani 16 év alatt.

A szakirodalom szerint egy felfújt egójú politikus a visszamutogatást – a felelősség másra hárítását -

a túlélésnek, a hatalom megőrzésének és a tökéletes énkép fenntartásának alapvető eszközeként

használja. Ezzel a módszerrel hárítja a kritikát, és folyamatosan a bűnös szerepébe kényszeríti politikai ellenfeleit.

Ennek az infantilis visszamutogatásnak a célja – a szakirodalom szerint – a felelősség elkerülése: Soha nem ismeri el a saját hibáit vagy a rossz döntéseit; a kudarcok okaként mindig a korábbi kormányokat, a külső ellenségeket vagy a kritikusokat nevezi meg.

A szakirodalom tisztázza: a felfújt egójú főmufti mesterien fordítja meg a helyzeteket úgy, hogy a választók vagy

az ellenzék érezze magát hibásnak a kialakult nehézségek miatt.

Amikor a jelenlegi krízisről - benne a paksi erőmű korlátozásáról - kellene beszélni, a múltbeli események sulykolásával tereli el a közbeszéd fókuszát.

Levonhatjuk a következtetés: az előző kormány Jóslás Minisztériuma hibázott, hiszen nem tudta megjövendölni, hogy 2016-ban nagy hőség és vízszintsüllyedés lesz.

Még jósolni se tudtak!

Az igazi felelős azonban nem az előző kormány, hanem maga Árpád fejedelem.

A vezér dilettáns módon hajtotta végre a honfoglalást.

Olyan helyre kellett volna vezetnie népét, ahol nincs sem árvíz, sem vízszintsüllyedés. Ahol mindig olyan és akkora szél fúj, amekkora a szélerőműveknek pont megfelel. Ahol pont annyi a napsütés, amennyi a naperőműveknek kell.

És ahol nem terem tök, nehogy tökkelütött lehessen politikus – tehetjük hozzá.

Mindamellett Árpád vezér nem tudott olyan körülményeket szavatolni a jövő nemzedékeinek, amelyek között egy felfújt egójú politikus a grandiozitás igényét, személyes patológikus szükségletét kielégíthesse.

Címkép: A vízszintet nem lehet stupid politikai propagandával emelni - Gondola