Rétvári Bence: Egy Brüsszel-párti kormánnyal Magyarország az egyik legfőbb célpontjává válna a betelepítési rendszernek

Szerző: Gondola

2025. december 9. 08:05

Rétvári Bence: amennyiben az országban Brüsszel-párti kormány kerülne hatalomra, 2026 júliusától megkezdődhet a migránsok tömeges betelepítése Magyarországra.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a hétfői brüsszeli döntés nyomán 2026 júliusától megkezdődhet a migránsok tömeges betelepítése Magyarországra, amennyiben az országban Brüsszel-párti kormány kerülne hatalomra. Az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa ugyanis elfogadta a Migrációs és Menekültügyi Paktum 2026-ra vonatkozó végrehajtási határozatát, amely létrehozza az éves „szolidaritási vállalásalapot”.

Ez a rendszer kötelező szétosztási mechanizmust vezet be: azoknak a tagállamoknak, amelyek eddig kevés migránst fogadtak be, 2026-tól vagy jelentős számú menedékkérőt kell átvenniük más tagállamoktól, vagy komoly pénzbüntetést (szolidaritási hozzájárulást) kell fizetniük.

Rétvári hangsúlyozta, hogy a tanácsi döntés név szerint is említi Magyarországot, ami szerinte azt jelenti: hazánkra eddig nem tapasztalt nyomás nehezedhet a migránsok befogadásának kikényszerítésére. A magyar kormány eddig minden esetben elutasította a betelepítési kvótákat, vállalva a jelentős uniós pénzbüntetéseket is. Az államtitkár szerint azonban

egy Brüsszel-párti magyar kormány gyökeresen más irányt vehetne, és Magyarország „az egyik legfőbb célpontjává” válna a betelepítési rendszernek.

A tanácskozáson Magyarországot Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár képviselte, aki a magyar kormány nevében egyértelműen elutasította a Migrációs és Menekültügyi Paktumot. Bolcsik szerint a kötelező relokáció nem jelent megoldást Európa migrációs problémáira, mivel annak alapelvei hibásak. Helyette a külső határok védelmét kellene megerősíteni, valamint támogatni a harmadik országok határrendészeti erőfeszítéseit.

Rétvári idézte Bolcsik megállapításait is, amelyek szerint Magyarország az elmúlt években „a szolidaritás jegyében” több mint másfél milliárd eurót fordított az EU külső határainak védelmére, és folyamatos rendőri jelenléttel segíti az illegális migráció elleni küzdelmet a szerb–észak-macedón és a bolgár–török határszakaszokon. A magyar fél álláspontja változatlan: a paktumot nem támogatják, és a betelepítési mechanizmus bevezetését továbbra is ellenzik.