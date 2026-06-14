Rétvári Bence: lépésről lépésre zajlik a migrációs paktum bevezetésének előkészítése

Szerző: MTI

2026. június 14. 19:34

A migránstábor címmel rendezett hisztériakeltés azt szolgálta, hogy Magyar Péter a társadalomra erőltethesse a migránspaktumot, ám ennek okaként a polgári kormányra mutogathasson vissza - leplezte le a manipulációt Rétvári Bence.

Rétvári Bence szerint lépésről lépésre zajlik a migrációs paktum bevezetésének kommunikációs előkészítése.

A KDNP parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán vasárnap felidézte: az első lépés az volt, amikor a miniszterelnök Brüsszelben Ursula von der Leyennel közös sajtótájékoztatóján

hosszasan ecsetelte, hogy milyen sok pozitívuma van a migrációs paktumnak.

Az ellenzéki politikus második lépésként azt jelölte meg, amikor heteken keresztül beszélt arról Magyar Péter a parlamentben és a Facebookon, hogy

tulajdonképpen az előző kormány idején fogadta el az Európai Unió a migrációs paktumot,

így nem őt, hanem az előző kormányt terheli felelősség.

A KDNP frakcióvezetője szerint ez "óriási nagy csúsztatás", hiszen az akkori magyar kormány a végsőkig és folyamatosan nemmel szavazott a migrációs paktumra. Pontosan

a Tisza Párt képviselői voltak azok, akik az Európai Parlamentben megszavazták a migrációs paktum végrehajtásához szükséges többletforrásokat

- jegyezte meg.

Úgy vélte, a Tisza-tábor egy törzsmagja most már meggyőződéssel vallja, hogy a Fidesz is megszavazta a migrációs paktumot. Ez egy óriási hazugság, ennek pont az ellenkezője igaz - jelentette ki.

Rétvári Bence szerint harmadik lépésként azt próbálja meg bebizonyítani Magyar Péter, hogy már igazából migránstábort is épített a Fidesz-KDNP kormány, ami szintén hazugság.

A kereszténydemokrata politikus összegzése szerint ezek a lépések mind azt szolgálják, hogy

Magyar Péter "kommunikációsan előkészítse" azt, hogy amikor ő majd igent mond a migrációs paktumra,

leadja azt a végrehajtási tervet, amelyet az Orbán-kormány egyetlen európai uniós tagállamként soha nem adott le, akkor azt fogja magyarázni, hogy nem történt semmi változás, hiszen az előző kormány is ezt tette volna.

Az Orbán-kormány soha nem járult volna hozzá a migrációs paktumhoz - rögzítette az ellenzéki politikus, aki szerint Magyar Péter felemelt kézzel ment tárgyalni és hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország is része legyen a paktumnak.

Címkép: Rétvári Bence a déli határnál húzódó Demokrácia Védvonalnál - kdnp.hu