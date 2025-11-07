Rétvári Bence: Magyarországon nincsenek tabuk, itt mindenről lehet beszélni

Szerző: MTI

2025. november 7. 05:07

Rétvári Bence a Kommunizmus Bűnei Alapítvány rendezvényén mondott köszöntőjében úgy fogalmazott: ha elkezdenek "tabusodni" bizonyos kérdések, akkor baj van.

Magyarországon nincsenek tabuk, mindenről lehet beszélni, ebből kifolyólag itt sokkal szabadabb az élet, mint Nyugat-Európában - hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Tabuk a szocializmusban című konferencián csütörtökön Budapesten.

Felidézte, a kommunista rendszer arra épített, hogy bizonyos dolgokról egyáltalán ne beszéljenek, sőt ne is gondolkozzanak az emberek, mert ha kimondanák az igazságot, akkor "összecsuklana" a rendszer.

A szocialista időszak olyan dolgokon alapult, ami ellentétes az emberi természettel, a tabusítással pedig azt üzente a hatalom az embereknek, hogy nem urai a saját életüknek - magyarázta az államtitkár. Rétvári Bence szavai szerint tabusítás "azt üzeni, hogy nem vagy önálló, független, nem vagy szuverén, nem gondolhatsz bármire."

Az államtitkár rámutatott, hogy Európában ma is hasonló tabusítás folyik, többek között a migrációval kapcsolatban. Nem beszélnek arról, hogy a migráció nem oldotta meg a munkaerőhiányt Európában, tabu, hogy a migrációval jön a terrorizmus, romlik a közbiztonság, és ahol tömegesen jelennek meg a migránsok, ott párhuzamos társadalmat hoznak létre, és óriási kulturális feszültség alakul ki - sorolta az államtitkár.

Hozzátette: Nyugat-Európában hivatalos találkozókon, uniós rendezvényeken nem lehet beszélni például a kereszténységről, ahogy arról az evidenciáról sem, hogy "az apa férfi az anya nő", utóbbi kijelentés alaptörvénybe foglalásáért megbélyegezték a magyar kormányt.

Akikre ma visszaemlékezünk, szabadságukkal fizettek azért, hogy kimondhassák, amit gondolnak - jelentette ki Rétvári Bence, hozzátéve: ugyanezért most kirekesztéssel kell szembenézni.

Rögzítette: a magyar kormány minden fórumon küzd a tabuk ellen a béke, a migráció vagy a gender kérdésében, és megvédi a szólásszabadságot.

"Ez a szabadságharcosok földje, ezért nekünk is küzdenünk kell a magunk keresztény szabadságáért itt a 21. században, Európa szívében" - fogalmazott.

