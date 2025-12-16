Fico eurómilliárdokat elnyelő "fekete lyuknak" nevezte Ukrajnát, szerinte az EU válságban van

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

Robert Fico szlovák miniszterelnök „fekete lyukként” jellemezte Ukrajnát, amely szerinte eurómilliárdokat nyel el, és aláássa az Európai Unió fenntartható jövőjét.

Fico közösségi oldalán azt írta:

„Ukrajna egy fekete lyuk, amely elnyeli a milliárd eurókat, a racionális gazdasági gondolkodást és az Európai Unió fenntartható jövőjét.”

A bejegyzéshez kapcsolódó videóban a kormányfő ismételten ellenezte, hogy az EU további forrásokat biztosítson Ukrajna katonai szükségleteire.

Elmondása szerint az uniós vezetők találkozóin az válik „rosszfiúvá”, aki nem támogatja a fegyverszállítások finanszírozását. Fico úgy fogalmazott: kialakult egy olyan vélekedés, amely szerint kötelesség pénzt adni fegyverekre, és ezzel szembemenni politikai kockázatot jelent.

A szlovák miniszterelnök álláspontja szerint az Európai Unió jelenleg válságban van.