Semjén Zsolt: Akiben csak pislákol is a magyarság, az minden segítséget megkap a Magyar Kormánytól

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. december 2. 14:08

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Facebook-oldalán közzétett videóban beszélt a magyar állam szerepéről és a külhoni magyar közösségek támogatásáról.

Hangsúlyozta: „Akiben csak pislákol is a magyarság, az minden segítséget megkap a Magyar Kormánytól ahhoz, hogy megmaradhasson magyarnak.”

A videóban a kereszténydemokrata politikus úgy fogalmaz: „A magyar állam értelme és célja, hogy a magyar emberek életminősége javuljon és a magyar nemzet fennmaradjon.” Hozzátette, a nemzet akkor maradhat fenn teljes egészében, ha minden része megőrizheti identitását:

„A magyar nemzet csonkítatlanul akkor tud fennmaradni, ha minden nemzet része fennmarad. Az erdélyi magyarságtól a felvidéki magyarságon át a diaszpóra magyarságáig.”

Semjén Zsolt szerint ehhez elengedhetetlen egy stabil és erős ország: „Ehhez szükséges egy erős Magyarország, ami mindennek a hátterét adja.” Felidézte azt is, hogy a kormány alkotmánymódosítással rögzítette Magyarország felelősségét a határon túli magyarok iránt:

„Megalkottuk az alkotmánynak olyan módosítását, ami kimondja, hogy Magyarország nemcsak felelősséget érez, hanem felelősséget visel a külhoni magyarságért.”

A miniszterelnök-helyettes emlékeztetett a kapcsolódó törvényalkotási és intézményi lépésekre is: „Megalkottuk ennek törvényi hátterét, a nemzeti összetartozás törvényétől kezdve ennek az intézményrendszeréig, például a Bethlen Gábor Alapig.” Hozzátette:

„Meg­tízszereztük a külhoni magyarság támogatását.”

A kormány programjai a teljes Kárpát-medencét lefedték: „Programjainkkal elértünk minden magyar közösséget a Kárpát-medencében, minden magyarlakta települést és családjaikon keresztül minden magyar embert az egész Kárpát-medencében.”