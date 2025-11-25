Simicskó István: Az orosz-ukrán háborúban a feleknek ki kell lépniük az erőszakspirálból!

Szerző: Barát János

2025. november 25. 15:05

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője hétfői, napirend előtti felszólalásában úgy értékelte, hogy az Egyesült Államok által a múlt héten közzétett 28 pontos béketerv jelentős előrelépést jelent a béke irányába.

Dr. Simicskó István hangsúlyozta:

az orosz–ukrán háborúban a feleknek ki kell lépniük az erőszak spiráljából, és kölcsönös engedményeket kell tenniük.

A terv ismertetésekor rámutatott, hogy az javaslatot tesz egy megnemtámadási egyezményre Oroszország, Ukrajna és az Európai Unió között. A dokumentum továbbá előírja Oroszország és a NATO közötti párbeszédet, míg Ukrajna egyértelmű biztonsági garanciákat kapna; emellett a fegyveres erők maximális létszámát 600 ezer főben határoznák meg, amit korrekt ajánlatnak nevezett.

A tervezet rögzíti Ukrajna NATO-csatlakozásának tilalmát, ugyanakkor nyitva hagyja az EU-tagság lehetőségét. Emellett az Oroszország elleni szankciók feloldását is tartalmazza, és kimondja, hogy a befagyasztott orosz vagyonból 100 milliárd dollárt Ukrajna újjáépítésére fordítanának, amelyet az EU ugyanekkora összeggel egészítene ki – ismertette a frakcióvezető. Hozzátette:

ezt a béketervet minden békére törekvő ember támogathatja, miközben Brüsszelben szerinte továbbra is újabb fegyveres beavatkozásokat szorgalmaznak.

A teljes felszólalás itt megtekinthető:

Youtube