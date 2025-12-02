Simicskó István: a Bátrak Ligája az önismereti képességeket erősíti

Szerző: MTI

2025. december 2. 18:37

A Bátrak Ligája - Hadapród Kupa célja, hogy erősítse a fiatalok önismereti képességeit, fizikai és lelki értelemben egyaránt - mondta Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP frakcióvezetője, volt honvédelmi miniszter kedden Budapesten.

A politikus az 7. és 8. osztályos általános iskolások részvételével lezajlott országos versenysorozat döntőjén mondott köszöntőt a Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabdacsarnokában.

Simicskó István kiemelte: a Bátrak Ligája - Hadapród Kupa a továbbtanulás szempontjából is segíteni tud a fiataloknak, egyfajta pályaorientáció, hiszen a vetélkedő során elsajátított katonai gyakorlatok, az akadályversenyek, a lövészet, a sebesültszállítás és sok más feladat azokat a képességeket segíti, amelyek a katonai hivatáshoz is kellenek.

"A versenyre mindig meghívjuk kadétjainkat, akik már egy következő generációt képviselnek, és immáron 170 középiskolában lehet folytatni katonai jellegű továbbképzést. Az is fontos szempont számunkra, hogy erősítsük a fiatalokban a szülőföldhöz kötődést, a hazaszeretetet" - hangoztatta Simicskó István.

A Bátrak Ligája - Hadapród Kupát a Honvédelmi Sportszövetség harminc általános iskolában hirdette meg a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség közreműködésével, a sorozat több ezer gyermeket mozgatott meg országszerte.

Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium humánerőforrásért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében arról beszélt, a Hadapród Program keretében általános iskolásokat keresnek meg, hogy a honvédelem élményszerűségét újfajta módon mutassák be.

"Színes, izgalmas programokat kínálunk számukra, és ennek része a Bátrak Ligája is" - tette hozzá.

Az idei verseny keddi budapesti döntőjében tizenkét általános iskola vett részt, a diákokra olyan feladatok vártak, mint az akadálypálya, lövészet, húzódzkodó erőpróba, kvíz jellegű tudáspróba, blazepod állomás és autós szimulátor.

A győzelmet a budapesti XX. kerületi Gyulai István Sportiskolai Általános Iskola szerezte meg.

A döntő valamennyi csapata 100-100 ezer forintos sportszervásárlási ajándékutalványban részesült. A díjakat Simicskó István és Czermann János nyújtotta át, eseményen két olimpiai bajnok, a kardvívó Nébald György, a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke és a vízilabdázó Gergely István, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezetője is jelen volt.