Pozsgai Zsolt forgatókönyve lett a legjobb a független filmesek Golden Globe-ján
Pozsgai Zsolt író-rendező Stay with me (Maradj velem) című forgatókönyve lett a legjobb a független filmeseknek létrehozott Golden Globe versenyen, Los Angelesben - közölte a Horatio Film vasárnap az MTI-vel.
Kép: preshaz.eu
A Wild FilmMaker filmes magazin rendezésében minden év első napjaiban szervezett versenyen Pozsgai Zsolt a legjobb európai forgatókönyvíró díját is megkapta - írták.
Ismertetésük szerint a mű
egy magyarországi migráns történetét dolgozza fel:
néhány éve egy migránsokat szállító kisbusz szenvedett balesetet, melyet csak egy várandós, fekete afrikai lány élt túl. A lány Átokházától nem messze elvonszolta magát egy tanyáig, ahol egy magányos tanár élt, és a gyermeket is ott szülte meg. A film kettejük kalandos kapcsolatáról szól.
A forgatókönyv közel nyolcvan díjat nyert már a világ különböző fesztiváljain, de ez a független Golden Globe díj a műnek és az alkotónak egyaránt a legnagyobb elismerés. A rendező a filmet a külföldi sikerek után is az eredeti elképzelések szerint,
Magyarországon, magyar színészekkel kívánja leforgatni,
a főszerepet Reviczky Gábornak írta. A filmgyártó azt írta, bízik abban, hogy a forgatásra nem sokáig kell várni.
A hivatalos díjátadó január végén lesz Los Angelesben - tették hozzá.