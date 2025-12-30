Brigitte Bardot szerint a baloldal tönkretette Franciaországot

Szerző: Pók Katalin

2025. december 30. 10:08

Meghalt Brigitte Bardot 91 éves korában, aki egy vele készült interjúban elkeseredetten beszél Franciaország állapotáról, a baloldalt okolva a történtekért.

Meghalt Brigitte Bardot 91 éves korában. Ennek híre kapcsán előkerült egy vele készült interjú részlet, amit egy francia jobboldali hírportál tett közzé eredetileg, idehaza az Origo is szemlézte. Ebben az interjúban

Bardot elkeseredetten beszél Franciaország állapotáról, a baloldalt okolva a történtekért.

Jól látható azonban, hogy a mai helyzet az egész Nyugat-Európa jellemzője, ahol már régóta baloldali, liberális kormányok uralkodnak. A mai neoliberalizmus összefonódott a baloldallal, azzal konstrukciót alkotva rombolja a nyugati és északi nemzeteket. Nem véletlen, hogy Trump is csupán Közép- és Kelet-, valamint Dél-Európára számít, mint olyan országokra, melyek még megmaradtak nemzetinek. Franciaország és a többi hajdan fényes múlttal rendelkező nyugati országok elvesztek.

Az interjú első kérdése így hangzik: Mi a véleménye Franciaország állapotáról?

„Becsületre neveltek a szüleim, hazaszeretetre, a hazám tiszteletére és szeretetére. Amikor azt látom, hogy mivé vált a haza, a kétségbeesés uralkodik el rajtam. Amikor megállapítom, hogy mit tettek egy olyan országgal, amelynek az intellektuális gazdagsága, az irodalmának a gazdagsága, az építészete, a divatának eleganciája, a kultúrája hosszú ideig szétsugárzott az egész világon, depresszióssá válok" – mondja Bardot.

Ennek kapcsán megállapíthatjuk, hogy régen kiveszett a hazaszeretetre nevelés az iskolákból, a nemzet egyenesen megvetendő.

Soros György írja le könyveiben a háború után, hogy mindennek oka a nemzeti érzés. Mármint a háború oka, hogy túl erős az országokban a nemzeti érzés, ezért ettől meg kell szabadulni. Itt felsejlik, hogy talán a migráció sem véletlen, a sok bevándorló a gyarmatokról is, mert ezzel létrejön a nemzetiségek keveredése, amit ideálisnak tartanak a nemzeti érzés kiölésére.

Kinek a számlájára írja ezt a hanyatlást? – kérdezi a riporter.

B.B. azt válaszolja: "A baloldal a felelős. Ők utálják mindazt, ami kicsit is a középszerű fölé emelkedik."

Mi a véleménye a kisebbségekről?

"Az iszlamistákat látni sem bírom. Elfogadhatatlan, hogy Franciaországban mindenütt iszlám kendőket és ruhákat látni. Otthon azt tesznek, amit akarnak, úgy öltöznek, ahogy akarnak természetesen, de itt nem kényszeríthetik ránk a szokásaikat, és a vallási törvényeiket"

– hangzott a határozott válasz.

Ez is egész Nyugat-Európa problémája, és a baloldali, liberális kormányok a felelősök. Sajnos, ez a mai napig tart, és bennünket is ez a veszély fenyeget, ha a Brüsszelhez hű párt a Tisza jut hatalomra. Láthatjuk pedig a negatív következményeket, a jobboldal tanul a nyugatiak hibáiból. De a bal még mindig nem akarja látni a következményeket.

Az Európai Unió? – kérdezte a riporter.

"Ki kell lépni, Brüsszel csak botot rak a küllők közé" – válaszolta Bardot.

Mi a véleménye a francia kultúráról? – hangzott a következő kérdés.

"Nem azért harcoltam a francia Algéria ellen, hogy most elfogadjam az algír Franciaországot. Nem bántom a mások kultúráját, azonosságát, szokásait. Minket is hagyjanak békén" – hangzott a válasz.

Valóban, már 2000-ben szinte csak afrikaiakat lehetett látni a párizsi utcákon. Azóta pedig beköltöztek a muszlimok is, így valóban siralmas állapotok uralkodnak Franciaországban.

Bardot nagyon tisztán látott, és ki is merte mondani a véleményét. Az átlag francia valószínű hasonlóan vélekedik, csak nem meri megmondani, mert következményekkel jár. A sajtó és véleményszabadság pedig már nem létezik a nyugati országokban. Bármilyen disszonáns, ebben a kérdésben diktatúraként viselkednek a baloldali liberális országok. Egyszerűen „gyűlöletbeszédnek” bélyegzik, ha valaki a migrációról és más baloldali preferenciáról ellenkező véleményt fogalmaz meg. A baloldali ellenfelek ellehetetlenítették a szélsőjobbnak titulált Marin Le Pent, mert egyre népszerűbb lett. Ugyanez a helyzet a német Afd-vel. A nemzeti érzelműeket a baloldali liberális kormányok és sajtójuk igyekeznek mindenáron háttérbe szorítani.

Brüsszel is Magyarország büntetésével van elfoglalva, mert nemzeti érzelmű kormányunk van. Pártfogoltjuk Magyar Péter, aki fejet hajt a háborúra, migrációra és minden egyéb kérdésre, ami a baloldali liberális agendába tartozik.

Nagy lesz a tét a tavaszi választásokon, mert a Tisza győzelme esetén könnyen Franciaország sorsára juthatunk.