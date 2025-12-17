Szegeden egyeztethet Magyar Péter és Botka László, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. december 17. 13:39

Szeged város ügyeire rálátó forrásunk szerint Magyar Péter december 20-án Botka László polgármesterrel, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltjével egyeztet.

Magyar Péter még októberben, a Digitális Polgári Körök országjárásának bejelentése után jelezte a közösségi oldalán, hogy ő is eseményeket hirdet azokra a napokra az adott településeken. December 20-án Szegeden, a Tisza partján találkoznak a hazájukért tenni akaró polgárok a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlésén, kiállva Magyarország békéjéért és biztonságáért.

Magyar Péter a Széchenyi térre látogat. De, információink szerint Botka Lászlóval, Szeged baloldali polgármesterével is találkozik.

Botkát 2017-ben az MSZP miniszterelnök-jelöltjének választották. Ő volt az a politikus, aki először megkísérelte, hogy minden ellenzéki erőt egy oldalra állítson, majd 2017. október 2-án visszalépett a miniszterelnök-jelöltségtől, mivel véleménye szerint pártját kívülről és belülről fúró erők miatt nem sikerült elérni a célját.

2022-ben, végül a térségből kiinduló Márki-Zay Péter vezetésével valósult meg a baloldali összefogás. A Tisza Párt mögött hemzsegnek az egykori SZDSZ-es, MSZP-s szereplők, ebbe a sorba tartozik az óbaloldalról Botka László is.

Szeged baloldali polgármestere november 19-én a közösségi oldalán méltatta a Tisza Pártot , hogy a városhoz méltó jelölteket ajánl. Megjegyezte, hogy több jelöltet maga is ismer, és tudja, hogy városi ismertségük is van. A poszt szövege alapján felmerülhet a kérdés, hogy talán a kiválasztásukban is segédkezett.

Vajon miről egyeztet december 20-án Magyar Péter és Botka László?

Kérdéseinket elküldtük Szeged város polgármesterének és a Tisza Párt sajtóosztályának, ahogy válaszokat kapunk, frissítjük cikkünket.