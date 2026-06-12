Halmay Gábor: A szívhangrendelet nem a nők ellen szól, hanem a megfogant élet hangját is hallhatóvá teszi
- Miért tartja az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség fontosnak a szívhangrendelet fenntartását?
- Fiatal közéleti szereplőként felelősségünk van abban, hogy a legkiszolgáltatottabbak érdekeit és hangját is képviseljük. Úgy gondoljuk, hogy azok mellett is ki kell állnunk, akik nem tudnak másként jelezni, csak a szívhangjukkal.
A szívhangrendelet számunkra azt jelenti, hogy a megfogant élet hangja is megjelenhet egy olyan döntés előtt, amely az ő sorsát is érinti.
Fontos hangsúlyozni, hogy nem csupán ifjúsági szervezetként, hanem kereszténydemokrata fiatalokként képviseljük ezt az álláspontot.
- Milyen társadalmi és erkölcsi értékeket véd keresztény(demokrata) szemszögből a szívhangrendelet?
Mi mindig az életet választjuk. A halál kultúrájával szemben az élet kultúráját tartjuk fontosnak, és úgy gondoljuk, hogy egy megfogant életet egyedül a Jóistennek van joga elvenni. Ugyanakkor fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a szívhangrendelet nem a nők ellen szól, és nem a nők döntési jogának megkérdőjelezéséről szól. Arról van szó, hogy a döntés meghozatalakor a megfogant élet hangja is megjelenhessen. Véleményünk szerint ez a felelősségteljes életvitel része.
- Milyen visszajelzéseket kaptak a fiataloktól a szívhangrendelet kapcsán?
- A tapasztalatunk az, hogy a fiatalok elsősorban akkor kezdenek foglalkozni ezzel a témával, amikor az a közéleti viták fókuszába kerül. Amikor felmerült a szívhangrendelet felülvizsgálatának vagy eltörlésének lehetősége, megjelentek a témával kapcsolatos vélemények a fiatalok részéről is, különösen a közösségi médiában. Mi fontosnak tartottuk megmutatni, hogy vannak olyan fiatalok is, akik kiállnak a magzati élet védelme mellett, és ezt a nézőpontot is képviselni kell a nyilvánosságban.
- Mit üzentek a sajtótájékoztatón a döntéshozóknak?
- Azt, hogy a KDNP parlamenti frakciója ebben a kérdésben számíthat a támogatásunkra. Fontosnak tartjuk, hogy a magzati élet védelmének ügyében továbbra is következetesen képviseljék az általunk is vallott értékeket.
- Az áprilisi választási eredmények után mik az IKSZ legfontosabb célkitűzései?
- Az elmúlt időszakban kerestük a helyünket az új politikai helyzetben, de mára világossá vált számunkra, hogy több olyan ügy is van, amelyben kötelességünk megszólalni. Ilyen a szívhangrendelet kérdése, az egyházi iskolák helyzete vagy más, általunk fontosnak tartott értékek védelme. Egy politikai ifjúsági szervezet feladata ellenzékben az, hogy felhívja a figyelmet ezekre a kérdésekre, és bevonja a fiatalokat a közéleti párbeszédbe.
- Mit gondol arról, hogy a Nemzeti Hitvallás lekerülhet a közintézmények falairól?
- Úgy látom, hogy ez egy szélesebb folyamat része.
A Nemzeti Hitvallás az alaptörvény értékalapját és azokat a történelmi, nemzeti hagyományokat fogalmazza meg, amelyekre az ország épül. Ha ezt eltávolítják a közintézményekből, az szerintem azt jelzi, hogy háttérbe szorulnak azok az értékek, amelyek korábban meghatározóak voltak.
Meggyőződésem, hogy egy értéksemleges társadalom nem működőképes, ezért fontosnak tartjuk ezeknek az alapelveknek a megőrzését és képviseletét.