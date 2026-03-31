Halmay Gábor: Ha a fiatalság nem áll ki a patrióta és keresztény értékek mellett, Európának nem lesz jövője

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 31. 19:12

Az első Patrióta Nagygyűlés alkalmával az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnökét, Halmay Gábort kérdeztük a fiatalok szerepéről és egy aktuális politikai botrányról.

Halmay Gábor szerint a kontinens jövője szorosan összefügg azzal, hogy a fiatal generáció milyen értékek mentén kívánja alakítani közéleti és mindennapi tevékenységét. Úgy fogalmazott:

amennyiben a fiatalság nem áll ki nyíltan a patrióta és keresztény értékek mellett, Európának nem lesz jövője.

Az IKSZ elnöke kiemelte, hogy szervezetük a Szent István Intézettel közösen országjárásba kezdett. Ennek célja, hogy a fiatalok saját hangjukon fogalmazzák meg álláspontjukat, és hangsúlyozzák:

„az igazi lázadás ma már az, ha valaki kimondja, hogy keresztény”,

valamint kiáll ezen értékek védelme mellett.

Az interjú során szóba került egy aktuális ügy is: Magyar Péter rendezvényén olyan pólókban jelentek meg emberek, amelyeken templomok felgyújtására buzdító felirat szerepelt. Halmay Gábor ezt felháborítónak nevezte, és úgy vélekedett, hogy Magyar Péternek egyértelműen el kellett volna határolódnia az esettől.

A politikus éles kritikát fogalmazott meg a Tisza Párt kapcsán is. Úgy vélekedett, hogy a párt nem képvisel világosan meghatározható értékrendet, „értéksemleges”, sőt értékválsággal küzdő közösségként írta le.

Állítása szerint politikai tevékenységüket elsősorban nem egy koherens jövőkép vagy elvi alapok vezérlik, hanem kizárólag a jelenlegi kormány leváltásának szándéka, amelyet minden más szempont elé helyeznek.

Hangsúlyozta: szerinte ezzel szemben minden lehetséges eszközzel fel kell lépni, ideológiai, gazdasági és geopolitikai szinten egyaránt.

Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea