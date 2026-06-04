Szoboszlai Dominik lett a Liverpool idényének játékosa a szurkolók szavazatai alapján

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 4. 12:37

A Liverpool szurkolói Szoboszlai Dominikot választották az idény legjobbjának, a magyar válogatott csapatkapitánya a voksok több mint kétharmadát kapta.

A szurkolók Szoboszlai Dominikot választották az idény legjobbjának a Liverpool labdarúgócsapatánál.

A klub honlapjának beszámolója szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok több mint kétharmadát megszerezve nyerte el az elismerést, amely pályafutása során először került a birtokába.

A közlemény kiemeli, hogy Szoboszlai Dominik az egész szezonban egyenletesen magas színvonalú teljesítményt nyújtott. A Liverpool 57 mérkőzéséből 53 alkalommal lépett pályára, valamennyi találkozón kezdőként.

A magyar középpályás, aki több alkalommal jobbhátvédként is szerepelt, 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott az idény során.

Teljesítményét jól mutatja, hogy ötször választották meg a hónap játékosának, míg a mérkőzés legjobbja címet nyolc alkalommal érdemelte ki.

Szoboszlai az év gólja-verseny jelöltjei között is szerepel a klubnál. A szűkített, húszas listán nyolc találatára lehet szavazni.

A jelölt gólok közül négyet szabadrúgásból szerzett a Premier League-ben, ami klubrekordnak számít.

A magyar futballista 2023-ban igazolt az RB Leipzigtól a Liverpoolhoz. Harmadik szezonjában, áprilisban elérte a 100 mérkőzéses mérföldkövet a klub színeiben, amely korábban a magyar játékosok közül csak Gera Zoltánnak sikerült.