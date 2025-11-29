Narancsvidék nosztalgia és húzós dalok: The Subways a Dürer Kertben

Szerző: Lobó-Szalóky Lázár

A 2000-res évek brit indie rock rajongóinak kötelező ünnep: a The Subways 20 év után is elementáris erővel érkezik a Dürer Kertbe.

Kevés zenekar tudott olyan maradandó nyomot hagyni a 2000-es évek popkultúráján, mint a brit The Subways – elég csak a Narancsvidék ikonikus jeleneteire gondolni, ahol a Rock & Roll Queen örökre a korszak hangulatának szimbólumává vált. A trió december 3-án ismét visszatér Budapestre a Dürer Kertbe, hogy a For Eternity Tour keretében megünnepelje fennállásának 20. évfordulóját. A koncert apropója a frissen megjelenő válogatáslemez, a When I'm With You, amely egyfajta „élő setlistként" foglalja össze a banda két évtizedét.

A Subways a kezdetektől fogva energikus, őszinte és vadul fülbemászó dalaival hódította meg a világot, első lemezük, a Young for Eternity pedig aranylemez lett, és elindította őket azon az úton, amely végül 40 országba és több mint 1050 koncertre vitte őket.

A pop-punkos lendület, a grunge-os melankólia és a rock'n'roll ösztönösség keveréke ma is működik: a When I'm With You válogatás albumon olyan favoritok kaptak helyet, mint az „Oh Yeah", a „Black Wax", a „Taking All The Blame" vagy épp az örök rock sláger, „Rock & Roll Queen".

A lemezeik készítésében legendás producerek is közreműködtek, köztük Butch Vig (Nirvana, Green Day) és Stephen Street (The Smiths, Blur). A 20 éves jubileum kapcsán két vadonatúj dal is napvilágot látott – köztük a „Passenger's Side", amely a zenekar érzelmileg érettebb, intimebb oldalát mutatja be.

Billy Lunn szerint a válogatás „a turnék, az élő energiák és a közös pillanatok esszenciája", míg Charlotte Cooper úgy fogalmazott: ez nem lezárás, sokkal inkább a pályaív közepe – a következő 20 év még csak most kezdődik. Ezt jelzi a hatalmas brit–európai turné is, amely teltházas állomások sorával fut végig a kontinensen, mielőtt Budapestre érkezne.

A decemberi Dürer Kert-beli koncert egy igazi generációs élmény lesz: az első sorokban biztosan ott lesznek a Narancsvidék nosztalgiázó rajongói, de ugyanúgy azok is, akik a Subways fesztivál energiáját csak néhány éve fedezték fel.

Akár egykor a tévék előtt táncoltál Marissa Cooperék mellett, akár most készülsz először átélni a Rock & Roll Queen tombolását élőben, egy biztos: a The Subways budapesti koncertje a tél egyik legintenzívebb és legérzelmesebb klubeseménye lesz hazánkban.

A koncert december 3-án 20:00-tól kezdődik a Dürer Kert nagytermében.