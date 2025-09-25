17 Celsius-fokos különbség volt az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között
2025. szeptember 25. 12:37
A Viharsarokban, Pitvaroson 29,4 Celsius-fok volt, míg Sopron környékén mindössze 12,1 fokot mértek a legmelegebb órákban szerdán - derül ki a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán csütörtökön közölt infografikából.
Azt írták: az országban sokfelé fordult elő eső, zápor az elmúlt 24 órában. Ez többnyire csak 1-2 milliméter körül alakult, de a Nyugat-Dunántúlon 10, Sopron körül pedig 15 milliméter körüli mennyiség esett. A legtöbb csapadékot Fertőrákoson regisztrálták 16 milliméterrel.
Szerdán 17 Celsius-fokos különbség volt az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között. Érdekesség, hogy a Mátra és a Bükk déli előterében 21-24 fokot mértek, itt a bejegyzés szerint a főn szél hatására volt 1-4 fokkal melegebb, mint kissé délebbre.
HungaroMet/MTI
Címkék:
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
Surján László gondolatai az ENSZ-közgyűlésről a Szarka László akadémikus által közreadott beszédrészlet olvasása közben.
-
Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerdán közzétett videóüzenetében ismertette jelentését, amelyet a kormány megbízásából készített a nagy port kavart Szőlő utcai büntetőüggyel, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokkal kapcsolatban.
-
40 galériával és több ezer műtárggyal várja a látogatókat az idei BCT a Bálnában.