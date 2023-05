Ukrajnai háború: figyelemfelhívó kampányt indít a Fidesz

2023. május 26. 14:46

A Fidesz figyelemfelhívó kampányt indít, hiszen minden magyar embernek joga van tudni, hogy milyen veszélyekkel jár a háborúpárti álláspont - mondta a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója pénteki, az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában.

"Régóta tudjuk, hogy a baloldal a háború pártján áll" - jelentette ki Hollik István, felidézve: a baloldal több képviselője többször is megerősítette, hogy fegyvereket vagy akár katonákat is küldenének az ukrajnai háborúba.



Hozzátette, hogy Karácsony Gergely főpolgármester most ennél is tovább ment: azt mondta, hogy Magyarország már hadban is áll.



"Ne legyen kétségünk, hogy ha ők kormányoznának, ez valóban így is lenne" - fogalmazott a kommunikációs igazgató.



Aláhúzta: ez rendkívüli módon veszélyeztetné Magyarország békéjét és a magyar emberek biztonságát.



Ezért a Fidesz figyelemfelhívó kampányt indít, hiszen minden magyar embernek joga van tudni, hogy milyen veszélyekkel jár a háborúpárti álláspont - közölte.



MTI