Kellemes Apokalipszist!

2023. szeptember 17. 22:52

A Bécsi Független Film Fesztivált minden évben a velencei filmfesztivállal egyidőben rendezik meg a császárvárosban. Az idén is több száz filmet neveztek be a nemzetközi fesztiválra, a győztesek között magyar produkció is akadt. Géczy Dávid KELLEMES APOKALIPSZIST! című filmje a legjobb kisjátékfilm díját kapta, Lukáts Andor főszereplésével. A rendezőt, Géczy Dávidot kérdeztük.

– Gratulálunk az elismeréshez! A címben kifejezett ellentétet hogyan lehetett egyensúlyba hozni az alkotásban?

– Viszonylag könnyen. Az üres falvak, városok képe a covid alatt beégtek az emberek vizuális memóriájába, ahogy a katonai járművek jelenléte a délszláv háborúk idején, vagy most az orosz-ukrán háborúban. Egy idő után normalitássá tud válni az abszurditás. A világjárványt és a háborút a ma embere fotelből nézi.

– Az Apokalipszis gondolata a bibliai időkben is felrémlett, miképpen tette maivá ezt a rémképet a filmben?

– Ádàm és Éva kiűzetése a Paradicsomból. De itt inkább a paradicsomi állapotban maradás és annak felfedezése az esszencia, még akkor is, ha ez a zöldség enyhén poshad, és esténként zöld radioaktív felhő gomolyog felette.

– Lukáts Andor kiválasztása miért bizonyult főnyereménynek a filmalkotásban?

– Valahogy csak Lukáts Andort tudtam elképzelni erre a szerepre. Nem járt a fejemben más. Az a tekintet, az az életkor. A kétkezi munka pedig látszik rajta, hiába kőszínházas színész és nagybetűs filmszínész, elég ha az ember a tenyerére pillant.

A szemeiben, a homlokán… Az az intellektus és még 80 évesen is bujkál a szája szélén egy rossz kisgyerek titkokat rejtő mosolya.



Molnár Pál

gondola