Korrekt együttműködés hazánk és Oroszország között

2023. november 30. 15:19

Nemzeti érdek a stabil, kiszámítható, korrekt együttműködés megőrzése Magyarország és Oroszország között, a kormány elutasít minden nyomásgyakorlást ennek felszámolására vonatkozóan - szögezte le a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szkopjéban.

FB

A tárcavezető az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott megbeszélését követően arról számolt be, hogy továbbra is nemzeti érdek a kétoldalú együttműködés fenntartása bizonyos területeken.



"Mi a külpolitikánkat a nemzeti érdek alapján hajtjuk végre, nem fogadunk el semmi nyomásgyakorlást kívülről, ezért Oroszországgal az elkövetkezendő időszakban ugyanúgy együttműködünk Magyarország energiaellátásának biztosítása terén, mint eddig" - hangsúlyozta.



Üdvözölte, hogy jól halad a paksi atomerőmű bővítése, s előző nap lezárultak a résfalazási munkálatok, ez a 2,7 kilométer rekordgyorsasággal épült fel, ekként pedig nagy lendülhettel folyhat tovább a talaj előkészítése.



"Így továbbra is reális az a célkitűzés, hogy a jövő esztendőben az úgynevezett első beton ünnepségére sort tudunk keríteni, és a 2030-as évek legelején a paksi atomerőmű új blokkjait rá tudjuk kapcsolni a hálózatra" - emelte ki.



Szijjártó Péter tájékoztatása szerint Szergej Lavrov biztosította, hogy Oroszország és az orosz vállalatok teljes mértékben teljesíteni fogják a megkötött szerződésekben foglalt kötelezettségeiket, menetrend szerint fogják szállítani a szükséges földgázt és kőolajat.



"Sőt, arról biztosított engem Szergej Lavrov, hogy az ellenséges bolgár lépés dacára a Gazprom teljesíti a Magyarországra szánt földgázszállításokat a szerződés és a menetrend szerint" - húzta alá.



"Így (.) Magyarország földgázellátása továbbra is biztosított, hiába vetettek ki a bolgárok extra adót a Magyarországra, Szerbiába és Észak-Macedóniába Bulgárián keresztül szállítandó földgázra" - közölte.



A miniszter végezetül arra is kitért, hogy az egyeztetésük során tudatta orosz kollégájával, hogy hazánk továbbra is kiáll az ukrajnai béke mellett.



"Nekünk fontos, hogy térségünkben ne a fegyverek ropogjanak, hanem a béketárgyalások kezdődjenek meg végre (.) Magyarország minden nemzetközi szervezetben kiáll a kommunikációs csatornák nyitva tartása, a mielőbbi tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése mellett" - mutatott rá.



MTI