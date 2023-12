A kormány köszönetét fejezi ki a magyar vállalkozásoknak

2023. december 1. 09:46

A kormány a Magyar Vállalkozók Napján köszönetét és elismerését fejezi ki a magyar vállalkozások teljesítménye előtt, hiszen a vállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét és tartópillérét - fogalmazott pénteki közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).

Ők biztosítják több millió család egzisztenciáját, nem csak békeidőben, hanem a háború és a szankciók sújtotta nehéz időkben is megbízható partnerként segítették Magyarországot.



Az elmúlt évtizedben látott példa nélküli fejlődés - az 1 millió új munkahely létrehozása, a regisztrált álláskeresők számának történelmi mélypontra szorítása, az uniós fejlettséghez való dinamikus felzárkózás - egyáltalán nem valósulhatott volna meg nélkülük.



A kormány köszönetét fejezi ki a vállalkozások számára amiatt is, hogy az elmúlt években soha nem látott mértékben emelkedtek a bérek: egy minimálbért vagy bérminimumot kereső dolgozó a Gyurcsány-korszakhoz képest már több mint 3,5-szer akkora fizetést vihet haza, miközben a keresetek is a háromszorosára emelkedtek.



Az Országgyűlés a vállalkozók és vállalkozások ezen közösségépítő és nemzetgazdaságot erősítő tevékenységének elismeréseként nyilvánította minden év december első péntekét a Magyar Vállalkozók Napjává. A kormány továbbra is azt kívánja a közel 1 millió magyar vállalkozás számára, hogy őrizzék meg innovatív szemléletüket, versenyképességüket.



MTI