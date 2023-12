Hölvényi György a vallási közösségekről

2023. december 4. 20:25

Az Európai Parlament néppárti képviselőcsoportja (EPP) 25 éve folytat párbeszédet a vallási közösségekkel a kölcsönös megértés és együttműködés jegyében, legyen szó a vallásszabadságról, az üldöztetés elleni fellépésről vagy az egyházak társadalmi tanításának meghallásáról Európában - jelentette ki Hölvényi György, az európai néppárti frakció vallásközi munkacsoportjának társelnöke a képviselőcsoport 25. jubileumi vallásközi konferenciáján Santiago de Compostelában.

A kereszténydemokrata uniós parlamenti képviselő az MTI-hez eljuttatott sajtóközleményében hangsúlyozta: "Az intézményes párbeszéd folytatása sajátos meggyőződésünk és hagyományunk: ezt a munkát egy olyan Európai Parlamentben végezzük, ahol politikai ellenfeleink közömbösek, vagy sokszor támadók az egyházak által képviselt értékekkel és tanítással szemben".



Hölvényi hozzátette: "Változik a társadalom, változnak a témák is. Egy biztos: a kereszténydemokrata elkötelezettség a vallási közösségek irányában a jövőben is, a szélsőségesen szekuláris környezetben is szilárdan megmarad."



Az európai katolikus püspökkari szervezet (COMECE) elnöke, Mariano Crociata püspök, úgy fogalmazott, hogy nyugati kultúra mára kritikus szakaszba ért, mivel a fősodratú véleményformáló csoportok a társadalmi haladás feltételének tekintik a vallások szerepének visszaszorítását Európában. "Ezért is különösen fontos az a küldetés, amelyet az EPP frakció a párbeszéd fenntartása érdekében évtizedek óta betölt" - tette hozzá.



Avi Tawil rabbi, az Európai Zsidó Közösségi Központ vezetője szerint a félelem légkörét Európában is mind jobban érzékelik a vallások követői. A rabbi hangsúlyozta: a békét lépésről lépésre lehet csak építeni ebben a helyzetben, és a sikerhez elengedhetetlen, hogy valamennyi politikai erőt megnyerjék a párbeszéd számára Európában.



Az európai néppárti képviselőcsoport (KEK) 25. alkalommal megrendezett éves konferenciáján felszólalt továbbá Jörgen Skov Sörensen, a KEK protestáns-ortodox európai ernyőszervezet főtitkára, Emmanuel kalcedóniai metropolita a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus képviseletében, Ismat Jahan, az Iszlám Konferencia Szervezetének uniós nagykövete, az EPP frakció számos képviselője, valamint vallási és tudományos szakértők szerte Európából.



MTI