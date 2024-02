Kijev Varsó ellen követelőzik Brüsszelben

2024. február 20. 22:38

Tájékoztatták az Európai Bizottságot az ukrán hatóságok az ukrán-lengyel határzárral kapcsolatos helyzetről, és határozott választ várnak - jelentette ki Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter kedden az X közösségi portálon tett bejegyzésében.

A tárcavezető szerint a lengyel gazdák lépései aggodalomra adnak okot.



"A gabonának egy tehervonatból a vágányokra öntése és az utasforgalom akadályozása a határon nem tiltakozás, hanem a közrend megsértése. Az ilyen módszerek nem felelnek meg egy európai országban elvárt magatartási normáknak" - hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: a folyamatos orosz agresszióra tekintettel rendkívül fontos, hogy fenntartsák Ukrajna szárazföldi határainak működőképességét. "Rendkívüli a jelentősége annak, hogy a határ ne váljon az ilyen akciók túszává" - szögezte le Szviridenko.



Olekszandr Kubrakov infrastrukturális miniszter szintén az X-en a lengyel gazdák tetteit "a lengyel és az ukrán nép szétválasztására irányuló politikai provokációnak" nevezte.



"Két éven át ukrán gazdák golyóálló mellényben gyűjtötték a gabonát, ágyúzások közepette és aknaveszély mellett" - emelte ki a miniszter. Megismételte, hogy az ukrán hadsereg külső segítség nélkül egymaga alakított ki folyosót a Fekete-tengeren, és ezen halad át az ukrán gabonaexport 90 százaléka. Hangsúlyozta, hogy a gabonaexport nemcsak Ukrajna számára a "túlélés kérdése", hanem kulcsfontosságú a globális élelmezésbiztonság szempontjából is.



Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat szóvivője az Ukrajinszka Pravda hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy a lengyel gazdák továbbra is teljes blokád alatt tartanak hat átkelőt a két ország között, két helyen viszont délután már átengedték a személyszállító járműveket.



Kedd délben az ukrán fuvarozók is tiltakozásba kezdtek a lengyel határ ellenőrzőpontjain, válaszul a lengyel tüntetők kamionok blokádjára. Volodimir Mihalevics, az ukrán nemzetközi közúti fuvarozók egyesületének elnöke a Szuszpilne közszolgálati televíziónak elmondta, hogy a békés tüntetés három ellenőrzőponton zajlik, és március 15-ig tart, vagy amíg a határokat fel nem oldják a lengyel tüntetők. "Vagy mindenki áll, vagy mindenki megy. Nem lehet olyan helyzet, hogy az ukrán autók állnak, és a lengyelek mennek" - szögezte le.



Oleh Dubik, az ukrán fuvarozók lvivi (lembergi) szakszervezetének elnöke közölte, hogy három társadalmi szervezet vesz részt az akcióban. Kijelentette, hogy a lengyel kamionokat ugyanolyan késéssel engedik be Ukrajna területére, mint amilyen késéssel a lengyelek engedik át az ukránokat.

MTi