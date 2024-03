Állambíróság elé állítanák a jegybankelnököt

2024. március 26. 17:48

A legmagasabb állami tisztségviselők jogsértését vizsgáló különleges bírói testület, az állambíróság elé állítanák Adam Glapinski lengyel jegybanki elnököt azon indítvány értelmében, amelyet a kormánykoalíció képviselői kedden nyújtottak be a parlamenti alsóházba (szejm).

Zbigniew Konwinski, a kormánykoalíciót vezető Polgári Koalíció (KO) frakcióvezetője kedd déli parlamenti sajtókonferenciáján elmondta: az indítványt a 460 fős szejm 191 képviselője írta alá. A dokumentumot most az illetékes parlamenti bizottsághoz továbbítják megvitatásra.



A 2016 júniusa óta a lengyel nemzeti bank (NBP) élén álló Glapinski ellen nyolcpontos vádat fogalmaztak meg. Többek között felróják neki, hogy a költségvetési hiányt államkötvények felvásárlásával csökkentette, devizapiaci beavatkozásokat hajtott végre a jegybanki tanács hozzájárulása nélkül, az októberi parlamenti választások előtt kamatlábat csökkentett, valamint "átpolitizálta a jegybank tevékenységét".



A jegybanki elnök állambíróság (trybunal stanu - TS) elé állításáról szóló indítványt az NBP-ről szóló törvény értelmében a szejm a szavazatok abszolút többségével fogadhatja el, a képviselők legalább felének jelenlétében. A lengyel alkotmánybíróság viszont januárban alkotmánysértőnek találta az erről szóló előírást, végzése szerint Glapinski TS elé állításához háromötödös többségre van szükség a szejmben.



Az állambíróság többek között elrendelheti, hogy a vádlott nem tölthet be vezető posztokat az állami intézményekben. Az NBP-ről szóló törvény értelmében pedig a jegybanki elnököt a TS döntése nyomán fel is menthetik.



A TS ítéletei esetében nem alkalmazható államfői kegyelem. A két világháború közötti időszakra visszanyúló történettel rendelkező törvényszék eddig csak két személyt ítélt el.



Az NBP elnökét az államfő kezdeményezésére a szejm választja meg és menti fel.



Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke már decemberben jelezte: Glapinskinek a TS elé állítása esetén alkalmazni fogják a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) és az EKB-nak a szabályzatát a jegybanki elnök függetlenségének védelmére.



Jaroslaw Kaczynski, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke múlt héten jogi visszaélésnek és "a lengyel gazdaság elleni bűntettnek" nevezte Glapinski felelősségre vonását. Méltatta, hogy a jegybank az utóbbi években hatékonyan kezelte az inflációt. A KO részéről politikai akcióról van szó, amelynek igazi célja Lengyelország belépése az euróövezetbe, amelyet Glapinski utódja valósítana meg - vélekedett Kaczynski.



Mariusz Blaszczak, a PiS frakcióvezetője keddi sajtóértekezletén "jogtalan cselekedetnek" nevezte a kormánypárt lépését. "Ez azon kölcsön törlesztése, amelyet Donald Tusk kormányfő a németektől vett fel a választási kampány során, mivel az euróövezet Németország számára a leginkább kedvező" - jelentette ki Blaszczak.



Az indítványt Pawel Szalamacha, az NBP elnökségi tagja, volt pénzügyminiszter a kedd délutáni sajtóértekezleten a jegybank függetlenségének megtörésére, valamint "a lengyel állam és gazdaság alapjainak szétverésére" tett kísérletnek nevezte.



Glapinski állambíróság elé állítása egyik pontja volt a vezető kormánypárt első száznapos programjának, melyet az októberi választások előtt hirdetett meg. A törvényszék elé állítandó politikusok listáján mások mellett Andrzej Duda elnök és Mateusz Morawiecki volt kormányfő is szerepel.

mti