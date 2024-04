A román nacionalisták magyarellenes gyűlöletkeltése

2024. április 16. 20:54

A román szélsőségesen nacionalista pártok magyarellenes gyűlöletkeltésére hívta fel a június 9-i választásokat és az azt megelőző kampányt megfigyelő EBESZ Romániába érkezett küldöttségének figyelmét kedden az RMDSZ.

A nemzetközi szervezet emberi jogokkal foglalkozó hivatalának küldöttsége a bukaresti parlamentben külön-külön konzultált a frakciók küldöttségeivel. A találkozóról kiadott RMDSZ-közlemény szerint Hajdu Gábor Hargita megyei parlamenti képviselő, az EBESZ parlamenti közgyűlésének tagja a találkozón rámutatott: a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és Diana Sosoaca szenátor SOS Romania nevű pártja azok a politikai alakulatok, amelyek mindenhol, minden eszközzel a magyarokat támadják.



"Ők a magyar közösség ellenségei, akik támadják zászlóinkat, szimbólumainkat, anyanyelvünket, azon ügyködnek, hogy törvényen kívül helyezzék Székelyföldet, vagy hogy kitegyék a parlamentből az RMDSZ-t, a magyar közösség választott képviseletét" - idézte a közlemény a Hargita megyei képviselőt.



Hajdu Gábor leszögezte: az RMDSZ mindent megtesz azért, hogy a romániai magyar közösség ne váljon a szélsőséges pártok céltáblájává az idei választási évben, ezért minden nemzetközi fórumon felhívja a figyelmet erre a jelenségre.



A magyar közmédiának nyilatkozva a politikus kifejtette: a román szélsőséges pártok által szított magyarellenes gyűlölet már nem csak politikai téren nyilvánul meg, fennáll a veszélye, hogy a közbeszédből egyre inkább átszűrődik társadalmi szintre, a mindennapokba. Elmondta: növekszik a magyar közösség tagjaival szemben elkövetett, etnikai indíttatású incidensek száma.



Az RMDSZ a jelenség térnyerését meg akarja előzni és nemcsak belpolitikai téren, hanem külpolitikai eszközökkel is fel akarja venni ellene a harcot: ezért fontos, hogy képviselői ott legyenek minden nemzetközi intézményben. Hajdu Gábor szerint régi tapasztalat, hogy amikor problémák vannak a magyar közösség jogainak betartásával, akkor be kell vonni a nemzetközi szervezeteket, hiszen Románia meg kell feleljen egy sor nemzetközi egyezmény előírásainak és a bukaresti vezetés számára diplomáciai szempontból is fontos az ország nemzetközi megítélése.



Úgy értékelte: a szélsőségesen nacionalista pártok romániai térnyerése a magyar közösség megszerzett jogait veszélyezteti.



"Ez a június 9-i választás tétje is: ott kell lennünk minden olyan intézményben, ahol rólunk döntenek, hiszen csak mi tudjuk felvenni velük a harcot, mert másnak ez nem fontos. Ne legyen kétségünk: az AUR és társai csak még hangosabbak és vehemensebbek lesznek az Európai Parlamentben és az önkormányzatokban" - hangsúlyozta Hajdu Gábor, az EBESZ parlamenti közgyűlésének RMDSZ-es tagja.



Az EBESZ emberjogi testületének tagjai április 16-18. között tartózkodnak Romániában a választási kampányt megelőző időszak megfigyelése céljából, majd a hivatalos kampány idején és a választások napján is megfigyelőként jelen lesznek több településen az országban.



mti