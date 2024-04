Kisebbségek ellen gyűlöletet szító politikai erők

2024. április 17. 15:33

Az idei romániai választásokon nem szabad megengedni, hogy a kisebbségek ellen gyűlöletet szító politikai erők hatalomra jussanak - mutatott rá a magyar médiának nyilatkozva Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerdán a román parlamentben, ahol a megalakulásának 75. évfordulóját ünneplő Romániai Zsidó Hitközségek Konföderációjának (FCER) ötödik bukaresti kongresszusán mondott köszöntő beszédet.

Az RMDSZ elnöke példaértékűnek nevezte azt, ahogyan - parlamenti képviselője révén - az FCER az identitás- és emlékezetpolitika ötvözetén alapuló parlamenti kezdeményezésekkel ápolja a zsidó közösség hagyományait, gyökereit, és segít megismertetni a múltat, megakadályozandó, hogy a többségi társadalom ismét "utat tévesszen".



Kelemen Hunor elmondta: az FCER kongresszusához intézett köszöntőjében is azt hangsúlyozta, hogy a XXI. század kihívásai közepette milyen nagy szerepük van a gyökereknek, a régi kor értékeinek. Azok ugyanis szerinte soha nem a múltba nézést vagy a köldöknézést jelentik, hanem mindig egy szolid alapot és egy erőforrást, üzemanyagot jelentenek a jövő építésében.



A közelgő választásokra utalva az RMDSZ elnöke kitért arra, hogy Romániában ismét erősödik a nemzeti kisebbségek elleni gyűlöletkeltés, amiből a szélsőségesen nacionalista politikai pártok próbálnak politikai hasznot húzni. Úgy értékelte: amikor a polgárok egy része elégedetlen, soha nem a polgárokkal van a probléma, hanem azokkal, akik vezetik őket, és ahogy vezetik őket.



"Ma azt látjuk Európa-szerte, hogy nagyon nagy az elégedetlenség a mainstream politikusokkal, politikával szemben. Az emberek változást akarnának, illetve a mostani kor kihívásaira, a különböző egymásra tolódó krízisekből adódó problémákra keresik a választ. És ha nem kapják meg ezt azoktól, akik a különböző országokban vezetik a kormányokat és a többséget adják, akkor olyan szélsőséges pártok felé fordulnak, amelyeknek a legbonyolultabb kérdésre is egészen egyszerű válaszuk van.

Megoldást nem nyújtanak, de az embereket meg tudják egy pillanatra győzni, hogy ők jelenthetik a kiutat a mostani válságból" - figyelmeztetett Kelemen Hunor.



Az RMDSZ elnöke szerint a választási évben Romániában is az ellen kell harcolni, hogy a szélsőséges, gyűlöletkeltő, kisebbségek ellen irányuló beszédnek ne legyen foganatja a társadalomban, legalábbis ne kaphasson többséget.



"A 2024-es választások is sok szempontból fontosak, mert Romániában is vannak olyan politikai erők, ezelőtt négy évvel bejutottak a parlamentbe, amelyeknek a gyűlölet az üzemanyaga, a kisebbségek elleni gyűlöletkeltés, a magyarok elleni gyűlöletkeltés, az antiszemitizmus, a zsidók elleni megnyilvánulások, és nem szabad engedni őket, hogy hatalomra jussanak" - szögezte le az RMDSZ elnöke.

mti