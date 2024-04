Közösségalkotó erő a teremtésvédelem

Az erdők megtisztításakor, a természet rejtett szépségei felfedezésnek közösségalkotó ereje órási, mert ezzel nem csak a természet csodás értékeit védjük, hanem magát az embert, a nagybetűs Embert is! Mindez arra is rávilágít, hogy nem a pénz és nem a fogyasztás számít, hanem az, hogy jobban felfedezzük a magunk és a másik ember Istenarcúságát!

2024. április 29. 19:16

Sáringer-Kenyeres Tamás, a KDNP keszthelyi szervezet elnöke (b) és Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselője (j) szemetet gyűjt össze a tiszta Magyarországért létrejött TeSzedd! önkéntes országos szemétszedési akcióban Keszthelyen 2024. április 26-án. A KDNP és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség is tevékenyen csatlakozott az akcióhoz. MTI/Katona Tibor

A kereszténydemokraták fontosnak tartják a környezet, a teremtett világ védelmét, ezért csatlakozott a párt és ifjúsági szövetsége a TeSzedd! szemétszedési mozgalomhoz - hangsúlyozta Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselője Keszthelyen. Őt kérdezte a Gondola.

– Képviselő úr, a szemétnek a tárolóban a helye, nem az utcán és nem az erdőben. A Teremtő egyik legszebb alkotása az erdő, miért érezzük, hogy az ösvények, bokrok, faközök megtisztításával helyreállítjuk magát a teremtést?



– Mi kereszténydemokraták több mint fontosnak tartjuk a teremtett világ védelmét, mert ez morális kötelezettségünk! Ezért nem csak távolról tiszteljük a teremtett világot, hanem két kezünkkel óvjuk is, vagyis ennek szellemében nem csak gondolkodunk a környezet védelméről, hanem cselekszünk is! A környezet védelem egyben az emberek védelmét is jelenti! S közben fontos rávilágítanunk arra, hogy az ember nem csupán egy a biológiai lények közül, hanem erkölcsi törvénynek is alá van vetve, melyet nem hághat át büntetlenül!

Mindez azt jelenti, hogy mi védjük a teremtett világot s benne az embert! Ehhez pedig nem zöld ideológia kell, hanem a teremtett világ védelme, mely az élet kultuszát építi a halál kultúrájával szemben!

Mi azt valljuk, hogy az ember több mint munkaerő, több mint fogyasztó, mert az ember: test és lélek egysége!

Látnunk kell, hogy ennek a ténynek a tagadása okán a világban ma válság van, s nem csak ökológiai válság! Az Isten-Haza-Család hármas igazságát ma végképp el akarják törölni, s helyébe egy elanyagiasodott, lélektelen és öncélú világot akarnak állítani!

Ennek oka, hogy „Nyugat” már nem hisz az Isten előtt való felelősségben, nem hisz a tízparancsolat erkölcsiségében, nem hisz az áldozat fontosságában! Ezen lidérctüzekkel szemben kell felvennünk a harcot, hogy a férfi és nő misztériuma megmaradjon, a család ne egy romantikus múlt ködképe legyen, és a bioszféra is megmaradjon, mondhatni, hogy „a teremtés rendje helyreálljon”!

– Tisztaságnak, rendnek kell lenni, nemcsak a portákon, a saját házunk előtt, hanem az olyan közös területeken is, mint az erdők. Hogyan erősíti ezt a felfogást az, ha törvényalkotó politikusok közemberekkel együtt gyűjtik zsákba a természetromboló hulladékot?



– A szétszórt szemét közös gyűjtése jelenti azt, hogy mi mindenkit a teremtett világ védelmében: a megújulásra, a párbeszédre és a békére hívunk!

Fontos látniuk, hogy mi ezen dolgozunk!

Mi kereszténydemokraták egyszerűen csak, a teremtés rendje szerinti tiszta, egészséges és természetes világot akarunk! ​Most minden feltétel adott a sikerhez, csak továbbra is bátor és felkészült, nemzeti-keresztény országvezetésre, nemzeti-keresztény helyi és országos vezetőkre van szükségünk, és arra hogy az Európai Parlamentben is minél nagyobb számban ilyen képviselőink legyenek!

– Mekkora a közösségalkotó ereje annak, ha keresztény szellemiségű fiatalok az erdők megtisztításakor együtt fedezik fel a természet addig rejtett szépségeit?



– Az erdők megtisztításakor, a természet rejtett szépségei felfedezésnek közösségalkotó ereje órási, mert ezzel nem csak a természet csodás értékeit védjük, hanem magát az embert, a nagybetűs Embert is! Mindez arra is rávilágít, hogy nem a pénz és nem a fogyasztás számít, hanem az, hogy jobban felfedezzük a magunk és a másik ember Isten-arcúságát!

A korábban szebb napokat látott „Nyugat” ma erre a felfedezésre már nem kapható, mert már nem védi sem az embert, sem a természeti értékeinket, nekik csak a profit, pénz és a fogyasztás bálványozása számít! Ezzel szemben kell megvédeni értékeinket, hogy a végén mondhassuk „a pályát megfutottuk”! Fogjunk hát még jobban össze, tegyünk ezért még többet! Hajrá Magyarország, Hajrá Magyarok!

