Szicíliai maffiavezér álnéven udvarolt

2024. április 22. 19:53

Agglegény orvosként regisztrálta magát, és nőkkel keresett kapcsolatot a legnagyobb közösségi oldalakon Mattia Messina Denaro, a Cosa Nostra szicíliai maffiaszervezet volt vezetője - hozták nyilvánosságra a hatóságok hétfőn.

Denaro a Francesco Averna nevet választotta magának, és a milánói Bocconi egyetemen diplomázott, egyedülálló orvosként mutatkozott be profilján.



A több mint harminc év körözés után tavaly januárban egy palermói onkológiai klinika kapujában letartóztatott, többszörös életfogytiglanra ítélt, majd szeptemberben betegségben elhunyt Matteo Messina Denaro a közösségi oldalakat elsősorban kapcsolattartásra használta. Letartóztatásáig privát üzeneteket írt nőknek, akik közül néhánnyal személyesen is találkozott.



A legnagyobb közösségi portálon a maffiavezérnek négy követője volt, köztük négy nő, aki Campobello di Mazarában élt, vagyis azon a szicíliai településen, ahol Matteo Messina Denaro rejtőzött. Egy szicíliai sportbolt tulajdonosa is követte Francesco Averna oldalát.



Egy másik profilon hatvanhárom követője volt, és több mint négyszáz másikat követett. Fényképet nem közölt magáról: egy kiskutya fotójával rögzítette magát.



A közösségi oldalakon üzent a húgának, Anna Patriziának is, aki egy római császárnő után a Lucilla nevét használta.



A hatóságok Matteo Messina Denaro halálával nem zárták le a nyomozást: folyamatosan hozzák nyilvánosságra a maffiavezér életének és tevékenységének titkait.



Fényt derítettek arra is, hogy miért tetoválták Denaro bal karjára az 1981. október 8. dátumot római számokkal. Letartóztatása után azt mondta az őt a börtönben meglátogató testvéreinek, hogy számára egy fontos dátumról van szó. Az említett évben Matteo Messina Denaro tizenkilenc éves volt, a don Ciccio Messina Denaro vezette család fiatal tagja. Azon a napon maffialeszámolás zajlott Palermo városában: néhány óra leforgása alatt négy gyilkosságot követtek el az egymással szemben álló klánok tagjai között. A hatóságok mostani feltételezése szerint Mattia Messina Denarónak azon a napon volt a "beavatása", és először ölt embert. Így vált a Cosa Nostra tagjává, és letartóztatásáig több száz ember életét oltotta ki személyesen vagy parancsba adva.



MTi