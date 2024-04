Gyermekeket molesztált

2024. április 23. 15:39

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség indítványa alapján letartóztattak egy férfit, aki a megalapozott gyanú szerint - többek között - egy felügyeletére bízott kiskorút is abuzált - közölte a Fővárosi Főügyészség az MTI-vel kedden.

Azt írták, a 2023-ban indult nyomozás alapján megalapozott a gyanú, hogy a férfi tavaly tavasszal egy budapesti gyermekotthonban a felügyeletére bízott kiskorúval - hatalmi helyzetét kihasználva - szexuális cselekményt végzett.



A gyanú szerint egy másik, a gyermekotthonon kívüli kiskorú ismerősével is többször végzett szexuális cselekményt. Ehhez "bizalmi viszonyt alakított ki vele, szeszesitallal és kábítószerrel kínálta, majd kihasználta a sértett bódult állapotát". Egy alkalommal, amikor a kiskorú elutasította, meg is ütötte - tették hozzá.



A fővárosi rendőrök a férfit szexuális visszaéléssel, valamint kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal és más bűncselekményekkel gyanúsították meg. Az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, mert a cselekmények "súlya, jellege, az elkövetés és a terhelt körülményei alapján mind a szökés-elrejtőzésnek, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek is fennáll a reális veszélye".



A nyomozási bíró - osztva az ügyészségi álláspontot - egy hónapra elrendelte a letartóztatást, a végzés még nem végleges. A nyomozás tárgyát képező bűncselekményeket a törvény - a halmazati szabályokra figyelemmel - 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni - áll a közleményben.

mti