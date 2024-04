Szergej Sojgu: közel félmilliós az ukrán hadsereg vesztesége

2024. április 23. 18:26

Közel 500 ezer embert veszítettek az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter az általa vezetett tárca keddi vezetőségi ülésén.

"A különleges hadművelet kezdete óta az ukrán fegyveres erők veszteségei összességében csaknem félmillió katonát tettek ki" - mondta a miniszter, egyúttal kilátásba helyezve az ukrán területen lévő logisztikai központok és a nyugati fegyvereket tároló raktárbázisok elleni csapások intenzitásának növelését, valamint azt, hogy az orosz fél el fogja érni kitűzött céljait.



Emlékeztetett rá, hogy az orosz hadsereg az elmúlt napokban "felszabadította" a donyecki régióban lévő Pervomajszke, Bohdanivka és Novomihajlivka települést, és azt mondta, hogy folyamatban van az "ellenőrzési övezet kiterjesztése" Berdicsiben és Heorhijivkában, miközben a folyamatos orosz tűzhatás megakadályozza az ukrán felet a védelmi vonal megtartásában.



A miniszter beszámolója szerint az orosz lég- és rakétavédelem a háború kezdete óta több mint 22 ezer drónt és mintegy hatezer rakétát semmisített meg, köztük 3549 HIMARS- és 361 Vampire- lövedéket, valamint mintegy kétezer egyéb légi célpontot, köztük 592 repülőgépet, 270 helikoptert, 349 légvédelmi irányított és taktikai ballisztikus rakétát, 329 irányított rakétát, 278 radarelhárító rakétát és 37 léggömböt. Elmondta, hogy az orosz hadsereg idén megkapja az első Sz-500-as légvédelmi rendszereket, valamint további Sz-400-as, Sz-300V4-es, Buk-M3-as és Tor-M2U típusúakkal is ellátják. A Pancir rakéta- és ágyúrendszerek gyártása idén csaknem megkétszereződik.



Sojgu, kitérve az amerikai képviselőház által Kijev számára megszavazott katonai segélyre, kijelentette, hogy Washington ezzel megakadályozni próbálja "az ukrán fegyveres erők összeomlását", de - mint megjegyezte - "a juttatás nagy részét az Egyesült Államok hadiipari komplexuma kapja".



"Az amerikai hatóságok cinikusan jelentik ki, hogy ukránok fognak meghalni az érdekeikért az Oroszország elleni harcban" - fogalmazott Sojgu.



Méltatta az orosz hadiipart, amely megsokszorozta kapacitásait, és jelentősen megnövelte a hadsereg harci képességét, amit - mint mondta - a harci helyzet is bizonyít. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország "az Egyesült Államok és szövetségesei által jelentett fenyegetésekkel arányosan" tovább fogja növelni fogja a legnépszerűbb fegyverek és katonai felszerelések gyártását.



Sojgu hangot adott álláspontjának, miszerint Svédország belépése a NATO-ba növelte a feszültséget a nyugati és északnyugati stratégiai irányban, és a szövetség igyekszik növelni tevékenységét az Északi-sarkvidéken is. Közölte, hogy az orosz határok közelében lévő NATO-erősítés csapatainak létszáma akár 33 ezer főt, mintegy 300 harckocsit és több mint 800 egyéb páncélozott harcjárművet számlál.



"A nyugati országok ilyen lépései arra kényszerítenek bennünket, hogy megfelelő válaszintézkedéseket foganatosítsunk" - mondta az orosz védelmi miniszter.

mti