Készül a Rafah elleni támadásra az izraeli hadsereg

2024. április 24. 16:34

Folytatja készülődését az izraeli hadsereg a palesztin lakosságú Gázai övezet déli végén, az egyiptomi határnál fekvő Rafah város megtámadására - derül ki izraeli kormányzati tisztviselők szerdai nyilatkozatából.

A közlések szerint a következő két hétben összeül a hadikabinet, és várhatóan engedélyezi a palesztin civilek előreláthatóan egy hónapig tartó evakuálását Rafahból Hán-Júniszba, ahol Izrael sátrakkal, élelmiszerrel és egészségügyi létesítményekkel készül elhelyezésükre.



Miután hetekig tárgyaltak az Egyesült Államokkal a korábban a Gázai övezet északi részéből Rafahba evakuált több mint egymillió palesztin civil biztonságáról, az izraeli védelmi minisztérium negyvenezer, egyenként tíz-tizenkét ember elhelyezésére alkalmas sátrat vásárolt a Rafahból kitelepíteni szándékozott palesztinok számára - közölték. Az interneten is terjesztett videón négyzet alakú fehér sátrak sorakoznak Rafahtól öt kilométerre északra, Hán-Júnisz városnál.



Az izraeli hadsereg két tartalékos dandárt mozgósított és telepített Gázába, amelyek az övezet közepén kialakított folyosót és az Egyesült Államok humanitárius segélyek fogadására kialakított kikötőjét biztosítják, és megjelenésükkel felszabadították az eddig ott tartózkodó katonákat rafahi feladatok számára.



Az övezet közepén kialakított, izraeli ellenőrzés alatt álló folyosó rajtaütéseket tesz lehetővé a hadsereg számára az északi és középső részen, és segítségével Izrael ellenőrizheti a délre evakuált palesztinok visszatérését északra.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök számos alkalommal hangoztatta, hogy szerinte Izrael csak akkor képes megnyerni a Hamász palesztin szélsőséges szervezet október 7-i terrortámadása nyomán kiéleződött gázai konfliktust, ha elfoglalják Rafahot, leverik a Hamász ottani négy zászlóalját, és kiszabadítják az ott őrzött, október 7-én az övezetbe hurcolt izraeli túszokat. Izrael szerint Rafahban tartózkodik a Hamász számos vezetője és katonái, valamint a százhuszonkilenc izraeli túsz. További két Hamász-zászlóalj működik még az övezet középső részén fekvő menekülttáborokban is.



A hadsereg eddig a Hamász tizennyolc zászlóalját számolta fel szerte az övezetben.



Az Egyesült Államok már többször figyelmeztette az izraeli vezetőket arra, hogy Rafah megtámadása az oda menekült civilek miatt tovább fokozhatja az eleve súlyos humanitárius válságot a palesztinok körében.



Egyiptom is óva intette Izraelt attól, hogy benyomuljon ebbe a városba. Ez a lépés "emberek tömeges lemészárlásához, veszteségekhez, valamint jelentős pusztításhoz vezetne" - hangsúlyozták egyiptomi biztonsági illetékesek.



MTi