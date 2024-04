A KDNP és ifjúsági társszervezete is csatlakozott a TeSzedd! akcióhoz

2024. április 24. 18:35

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) is csatlakozott a tiszta Magyarországért létrejött TeSzedd! önkéntes országos szemétszedési akcióhoz - jelentette be a kisebbik kormánypárt alelnöke, országgyűlési képviselője Pakson szerdán.

Juhász Hajnalka a cseresznyéspusztai erdei iskolánál rendezett sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy idén már tizenkettedik alkalommal rendezik meg a TeSzedd! országos szemétszedési programot.



Azt mondta, évről évre nő az érdeklődés az emberekben a környezettudatos gondolkodás iránt, s egyre többen vesznek részt az önkéntes akcióban is. Ez az első év, amikor több mint százezren regisztráltak - fűzte hozzá.



Juhász Hajnalka közölte: a kormány kidolgozott egy klíma- és természetvédelmi akciótervet, amelyben hangsúlyosan szerepel az illegális lerakók keletkezésének meggátlása.



Rámutatott azonban, hogy a kormányzati erőfeszítések a közösségek és az egyes emberek segítségével vezetnek eredményre.



Pakson a cseresznyéspusztai erdőben az akció keretében több tucat zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze a helyi kormánypárti önkormányzati képviselők, valamint a KDNP ifjúsági társszervezetének tagjai.



A helyszínre családjával érkező Orbán Attila, a KDNP Tolna vármegyei szervezetének elnöke közölte: a fellelt tárgyakból arra lehet következtetni, hogy a szemetet több évtizeddel ezelőtt vitték az erdőbe, s reményét fejezte ki, hogy a mai kor embere környezettudatosabban él, s nem keletkezik már annyi illegális lerakó, mint korábban.



Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn jelentette be, hogy rekordszámú, több mint százezer jelentkező regisztrált Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtési akciójára.



Az államtitkár akkor tudatta azt is, hogy a TeSzedd! mellett a Tisztítsuk meg az országot! projekt keretében több pályázatot indítottak, s elindult a HulladékRadar alkalmazás is, amelyet több mint 31 ezer ember letöltött, annak keretében pedig több mint félmillió tonna illegális hulladéktól szabadították meg az országot.

mti