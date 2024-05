Nukleáris hadgyakorlat lesz az ukrán határnál

2024. május 6. 12:43

Vlagyimir Putyin elrendelte, hogy az ukrán határ közelében tartson nukleáris hadgyakorlatot az orosz hadsereg. A művelet célja, hogy felmérjék az orosz taktikai atomfegyvereket és javítsanak azok bevethetőségén - írta az orosz védelmi minisztérium közleményére hivatkozva a vg.hu. A hadgyakorlatba, amelyet a közeljövőben tartanak meg, a légierőt és a haditengerészetet is bevonják. A tárca közleménye szerint a nukleáris hadgyakorlat egy válaszlépés az agresszív nyugati kijelentésekre és fenyegetésekre.

"A nem hadászati nukleáris erők harci feladatteljesítésére való felkészültségének növelése érdekében a vezérkar megkezdte az előkészületeket a Déli Katonai Körzet rakétaalakulatai (...) hadgyakorlatának megtartására" - áll a sajtóközleményben. A minisztérium és a TASZSZ orosz hírügynökség is kiemelte, hogy a gyakorlaton taktikai atomfegyvereket tesztelnek, vagy nem a stratégiai atombombák bevetésére készülnek az oroszok. A taktikai atomfegyverek kisebb méretű töltetek, amelyek szűkebb körben pusztítanak és a maguk után hagyott sugárfertőzés mértéke is kisebb, de elpusztítható velük például egy városrész vagy egy katonai bázis. Viszont bevetésükhöz elég lehet akár egyetlen ember is, így "elérhetőségük" további veszélyforrást jelent.

Mint a vg.hu egy korábbi cikkében írta, egy nagyobb taktikai fegyver, például egy orosz Iskander-M rakétára illeszthető töltet a hirosimai Little Boy erejének harmadával bír. Egy ennél kisebb taktikai atomfegyver az amerikai Davy Crockett névre keresztelt bomba, ami egy nagyjából görögdinnye nagyságú és a Little Boy erejének ezred részének felel meg. Miközben Oroszország az atomgyakorlatra készül, a hadsereg egy tavaszi-nyári offenzívát készít elő.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy Emmanuel Macron francia elnök nem zárta ki annak lehetőségét, hogy csapatokat vezényeljen Ukrajnába, ha Oroszország áttöri a frontot, és Kijev ilyen kéréssel fordul hozzá. David Cameron brit külügyminiszter pedig lehetségesnek nevezte, hogy az ukrán hadsereg brit fegyverekkel csapásokat mérjen orosz területre. A nukleáris csapás lehetőségének felvillantása orosz részről is számos alkalommal megtörtént már a háború kitörése óta.

Moszkva 2023-ban taktikai atomfegyvereket telepített Fehéroroszországba, megtartva felettük a teljes körű ellenőrzést. Ez a lépés heves bírálatokat váltott ki Nyugaton, miközben az amerikai nukleáris megosztási (Nuclear Sharing) program keretében az Egyesült Államok atomfegyvereket telepített olyan NATO-országokba, amelyek nem rendelkeznek ilyenekkel. A RIA Novosztyi szerint Európában és Törökországban száz taktikai nukleáris robbanótöltet található.

A B61-3 és B61-4 bombákhoz való 0,3 és 50 kilotonna közötti robbanóerejű tölteteket hat bázison tárolják Belgiumban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában és Törökországban. Lengyelország többször jelezte: kész amerikai atomfegyvereket befogadni a területén. Putyin március közepén egy interjúban kijelentette: Oroszország csak abban az esetben kész atomfegyvereket bevetni, ha az orosz állam léte forog kockán, vagy sérülhet az ország szuverenitása és függetlensége.

InfoStart, vg.hu