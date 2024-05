Karácsony állítsa le a kelenföldi kollégiumi épület értékesítését!

2024. május 7. 12:47

Vitézy Dávid arra szólítja fel Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy állítsa le az üresen álló kelenföldi kollégiumi épület értékesítési folyamatát.

Az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület által támogatott főpolgármester-jelölt keddi, budapesti sajtótájékoztatóján azt kérte, Karácsony Gergely álljon el az értékesítési szándékától, ne árusítsa ki a főváros tulajdonában lévő egyik legértékesebb ingatlant a választások előtti utolsó napokban. Így a következő városvezetés úgy hasznosíthatná a területet, hogy bővülhetne a megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek száma - érvelt.



Közölte, ha megválasztják főpolgármesternek, a főváros ez utóbbit fogja tenni. Szerinte erre be lehet vonni magánfejlesztői tőkét úgy is, hogy megkötik a funkciót.



Vitézy Dávid elmondta, az épület a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, hosszú évek óta nem használják.



A fővárosi vagyonkezelő honlapján közzétett pályázat szerint május 17-ig tehetnek ajánlatot az ingatlanfejlesztők. A pályázatban az épület "bontásra van előirányozva", és azt írják, hogy a telken egy akár 65 méteres magasház is építhető, és 75 ezer négyzetméternyi hasznos beépíthető szintterület hozható létre - ismertette.



Vitézy Dávid kiemelte: az ingatlanfejlesztéssel nincs semmi gond. A gond szerinte azzal van, hogy a fővárosi önkormányzat semmilyen funkcionális előírást nem tett arra, hogy mi épülhet a területre. Ebből az következne, hogy a területen egy újabb hotel, irodaház épülne - mondta.



Szerinte az említett 75 ezer négyzetméteren elférne több mint ezer új bérlakás, és ezzel megduplázódna a főváros rendelkezésre álló mostani bérlakásállomány. Továbbá egy ekkora telken létrehozható lenne körülbelül 4 ezer kollégiumi férőhely - mondta Vitézy Dávid.



Hangsúlyozta: Budapestnek lenne lehetősége úgy bevonni ingatlanfejlesztőket, hogy megmondja előre milyen funkciókat szeretne a városban látni. Tehát lehetőség lenne bérlakásokat vagy kollégiumi férőhelyeket vagy akár ennek a kettőnek a kombinációját létrehozni a területen - mondta Vitézy Dávid, hozzáfűzve: ha azonban gyorsan, a választások előtt eladják a telket, akkor a következő városvezetésnek már meg lesz kötve a keze.



mti