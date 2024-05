Zelenszkij elleni merényletet hiúsítottak meg – ukrán forrás

2024. május 7. 18:25

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a kémelhárítás merényletkísérleteket hiúsított meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és más magas rangú ukrán politikai, illetve katonai vezetők ellen, a merényleteket az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tervelte ki - hozta nyilvánosságra kedden az SZBU és az ukrán főügyészi hivatal.

A két szervezet hivatalos honlapjain megjelent közlemények szerint a hatóságok letartóztatták az államfő, a kormányzati szervek és más vezető tisztviselők védelmét ellátó Ukrán Állambiztonsági Hivatal (UDO) két ezredesét, akiket hazaárulással és terrortámadás elkövetésében való közreműködéssel vádolnak.



Az SZBU közlése szerint a merényleteket egy ügynöki hálózat készült megvalósítani, amelyet a biztonsági szolgálat az állambiztonsági hivatal vezetésének közreműködésével leplezett le. A hálózatnak - amelynek tevékenységét állításuk szerint a moszkvai FSZB felügyelte - az állambiztonsági hivatal két ezredese is tagja volt, a magas rangú tisztek titkos információkat szivárogtattak ki Oroszországnak.



A közleményekben nem nevezték meg a két letartóztatott ezredest. Az SZBU által nyilvánosságra hozott részletek szerint az FSZB ügynökhálózatának egyik feladata az volt, hogy az elnök biztonságát őrzők közül végrehajtókat toborozzon, akik túszul ejthetik az államfőt, majd megölhetik - részletezte az SZBU. A szakszolgálat szerint Zelenszkij mellett Vaszil Maljuk SZBU-főnököt, Kirilo Budanovot és más magas rangú tisztviselőket is ki akartak iktatni. Az SZBU vezetője a közleményben feltárta, hogy csupán szűk kör tudott az ellenséges ügynökök leleplezésére irányuló műveletről, és ő személyesen irányította annak menetét. Szavai szerint a terrorcselekmény "ajándék lett volna" Vlagyimir Putyin orosz elnöknek beiktatása alkalmából.



Az SZBU közölte, hogy Budanovval például még húsvét előtt végezni akartak. Azt tervezték, hogy rakétacsapást indítanak annak a háznak a koordinátáira, ahol a katonai hírszerzés főnöke tartózkodik. Ezután drónnal szándékozták megtámadni azokat az embereket, akik a csapás helyszínén maradtak. Ezt követően az oroszok azt tervezték, hogy újabb rakétával csapnak le, ezzel fedve el a drónok használatának nyomait. A tervezett merénylet végrehajtójának fegyverzetét az állambiztonsági hivatal egyik ezredese biztosította, aki személyesen vitte Kijevbe a csapásmérő drónokat, RPG-7 tölteteket, valamint MON-90 típusú gyalogsági aknákat. Az SZBU rögzítette az ezredes Ukrajna egyik régiójába tett útjait, ahol drónokat és robbanóanyagokat vásárolt, valamint a terrortámadás lehetséges elkövetője és annak FSZB-s összekötője közötti beszélgetéseket. A két beszervezett ukrán tiszt lakóhelyén végzett házkutatások során bűncselekményre utaló tárgyakat, dokumentumokat találtak - tette hozzá az SZBU.



Szerhij Liszak, a keleti Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy reggel az orosz erők tüzérségi és dróncsapást mértek a régióban Nyikopol városra, a támadásban egy helybeli idős nő sérült meg.



Az északkeleti Szumi megye rendőrsége kedden arról tájékoztatott, hogy előző nap az orosz csapatok 224 csapást mértek a régióra: egy ember meghalt, két kisgyermek és két felnőtt megsérült.



Az ukrán vezérkar keddi összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg meghaladta a 476 ezret. Az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek egyebek mellett 25 orosz harckocsit, 37 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 34 drónt.



Az ukrán hatóságok huszonegy olyan észak-koreai ballisztikus rakétának a roncsait vizsgálták meg, amelyeket az orosz hadsereg vetett be Ukrajna ellen december vége és február vége között - közölte az ukrán főügyészség a Reuters hírügynökség kérdésére adott írásos válaszában, amelyet ukrán hírportálok idéztek. A főügyészség hozzátette, hogy az említett időszakban körülbelül ötven észak-koreai gyártású rakétát lőtt ki Oroszország Ukrajnára, ezeknek körülbelül a fele letért röppályájáról és felrobbant a levegőben. Ezekben az esetekben nem is találtak roncsokat. A főügyészi hivatal közlése szerint a huszonegy vizsgált rakéta között volt három olyan, amelyet Kijevre és környékére lőttek ki, a többi célpontja Harkiv, Poltava, Donyeck és Kirovohrad megye volt. A december 30-án indított csapássorozat következtében 24 ember meghalt, 115-en megsebesültek, és számos lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott.

mti